К чему снится война: толкования по разным сонникам

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Пробуждаясь после таких видений в тревоге, мы задумываемся, что они могут значить.

Сны о войне редко вызывают положительные эмоции — чаще они несут тревогу и беспокойство. Пробуждаясь после таких видений в тревоге, мы задумываемся, что они могут значить.

Кому снятся вещие сны и как правильно их растолковать?

Сонник Миллера

Война, увиденная во сне, говорит о внутренней тревоге и нестабильности в жизни. Возможны конфликты в семье и на работе, зависть со стороны коллег. Кроме того, есть риск проблем со здоровьем и финансами.

Но для женщин сон, где появляется военный, может означать позитивные перемены: новую любовь, роман с человеком в форме, а для беременных — рождение мальчика, пишет KP.RU.

Сонник Ванги

Ванга считала сны о войне дурным знаком. Они могут предвещать реальную беду: голод, болезни, утраты. Особенно это касается молодых людей.

Если во сне вы убегаете от врага, но не можете спастись — в реальности возможны неприятности, затрагивающие не только вас, но и близких. Воевать или брать в руки оружие — к борьбе и стрессу.

Тревожное предвестие? К чему снится выпадение зубов

Сонник Фрейда

Фрейд интерпретировал такие сны как отражение внутренних конфликтов, особенно в рабочей сфере.

Если вы проигрываете во сне — в жизни вас могут поджидать поражения. Наоборот, удачная маскировка или победа над врагом символизирует временное затишье или даже успешное завершение конфликта.

Сонник Нострадамуса

Во времена Нострадамуса войны были обычным явлением, и потому его трактовка более философская.

Если во сне вам удалось избежать боя — это к удаче. Но если сражение неизбежно, нужно побеждать. Проигрыш может означать неудачи и осуждение в реальности.

Интересный момент: если снится историческая баталия с казаками, гусарами и государем — это к миру в стране и благополучию дома.

К чему снится бывшая любовь: на счастье или на беду?

Сонник Лоффа

Психолог Лофф утверждал, что война снится тем, кто переживает стресс или эмоциональное напряжение. Мирное время за окном, а вам снятся битвы? Значит, в жизни грядут конфликты — дома или на работе.

Если вы терпите поражение в сне, это знак: вам нужен отдых, силы на исходе, пора восстановиться.

Сонник Цветкова

Для Цветкова военные сны символизируют драматичные события и кризисы.

Если девушке снится, что ее возлюбленный уходит на войну — это не к расставанию, а к разочарованию: она может узнать о нем нечто неприятное.

Особенно тревожный сон — проигрыш войны. Он может говорить о грядущих социальных или личных потрясениях.