Не «лишний орган»: почему аппендикс гораздо важнее, чем мы когда-то думали

Фото: 5-tv.ru

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Оказалось, что этот отросток выполняет важные защитные функции.

Аппендикс, который долгие годы считался бесполезным рудиментом, оказался важным элементом иммунной системы человека. Когда-то этот небольшой отросток кишечника не жалели: его заранее удаляли у полярников, подводников и даже у астронавтов — на случай воспаления вдали от медицинской помощи. Однако современные исследования изменили представление об этом органе. Об этом сообщил The Conversation.

Изначально аппендикс воспринимался как пережиток эволюции — якобы он участвовал в переваривании грубой растительной пищи у наших предков, а потом утратил свою функцию. Но научные данные XXI века опровергли это. Сегодня врачи и ученые сходятся во мнении: этот отросток выполняет важные защитные функции.

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Исследования показали, что аппендикс служит хранилищем полезной микрофлоры. После сильных инфекций, отравлений или курса антибиотиков именно он помогает восстановить баланс бактерий в кишечнике. Доказано, что у людей без аппендикса микробиом менее разнообразен, а риск нарушений выше.

Кроме того, аппендикс стимулирует выработку иммуноглобулина А — антител, защищающих слизистые оболочки от патогенов. Также он способствует созреванию В-лимфоцитов, отвечающих за иммунный ответ. Особенно активен аппендикс в детском возрасте, что может быть связано с «настройкой» иммунной системы в первые годы жизни.

Также было установлено, что отсутствие аппендикса может повышать риски ряда тяжелых заболеваний. В частности, у людей после его удаления чаще развивается болезнь Паркинсона, возникают рецидивы инфекции Clostridioides difficile — опасной бактерии, распространенной в больничной среде, а также возрастает вероятность язвенного колита и болезни Крона. По статистике, у пациентов после аппендэктомии воспалительные заболевания кишечника случаются на 25–30% чаще.

С учетом новых данных медики считают, что удаление аппендикса допустимо только по показаниям — в случае острого аппендицита, но никак не в профилактических целях.