Компресс под запретом? Почему не стоит использовать грелку при боли в животе

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

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За недомоганием могут скрываться множество заболеваний — от спазмов до жизнеугрожающих состояний.

В интернете можно найти множество рекомендаций по снятию болей в животе, включая советы о применении грелок. Однако, как предупредил врач-хирург Вадим Маклаков, подобное самолечение может привести к серьезным последствиям. Он рассказал Газета.ру.

Первое, о чем стоит помнить: при болях в животе не стоит принимать обезболивающие. Эти препараты могут исказить картину болезни, что затруднит диагностику и замедлит лечение. Без точного диагноза увеличиваются шансы на осложнения и затягивание выздоровления.

Кроме того, категорически не рекомендуется использовать горячие компрессы или грелки. Тепло может усилить воспаление и способствовать размножению вредных микроорганизмов в брюшной полости. Например, при аппендиците грелка может ускорить разрыв аппендикса, что приведет к перитониту — опасному состоянию, угрожающему жизни.

Когда возникает боль, чаще всего ее причина — спазм гладкой мускулатуры кишечника. В этом случае лучший выбор — препараты из группы спазмолитиков. Они помогут снять спазм, не скрывая при этом самой причины боли. Это важно, потому что точная диагностика на раннем этапе болезни во многом зависит от того, насколько четко врач сможет оценить симптомы.

«Если прием спазмолитиков не улучшил ситуацию через два–три часа, и боль продолжает вас беспокоить, необходимо обратиться к врачу на осмотр. Если боль в животе нарастает, сопровождается подъемом температуры, плохим самочувствием, слабостью и понижением давления — срочно обратитесь в скорую», — посоветовал врач.

Боли в животе могут сигнализировать о множество различных заболеваний — от простых спазмов до состояний, опсных для жизни. Поэтому важно не игнорировать симптомы и обращаться за медицинской помощью — без промедления.

В завершение врач напомнил, что в случае проблем с животом важно не полагаться на советы из интернета и не заниматься самолечением. Соблюдение простых правил поможет избежать осложнений и быстро получить помощь.

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