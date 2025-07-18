Сергей Собянин рассказал о городской поддержке арт-индустрии и дизайна

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Ярмарки и фестивали столицы помогают художником представить свои работы.

В Москве активно развивается арт-индустрия и дизайн. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

В Москве, по данным Собянина, работает около 2,8 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся мастерскими, галереями, культурными пространствами, арт-образованием и проектной деятельностью. Их общая годовая выручка за 2024 год составила почти шесть миллиардов рублей.

«Очевидны хорошие перспективы для развития, особенно в ключевых направлениях, таких как, например, цифровое искусство. Основной мерой поддержки арт-индустрии является предоставление площадок, в том числе в известных креативных кластерах», — заявил Собянин.

В этом году для поддержки начинающих художников открыли творческий центр «Московские мастерские» на Сиреневом бульваре.

В нем 35 полностью укомплектованных студий: живописные и гончарные мастерские, лекторий и выставочный зал.

Кроме того, в столице регулярно проходят ярмарки и фестивали, благодаря которым художники могут представить свои произведения на центральных улицах города.

В Москве также активно развивается и сфера дизайна. С 2021 года количество компаний в этом сегменте выросло на 18,5 процента. Сегодня это 21,5 тысячи организаций, которые за 2024 год заработали 946,1 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Собянин рассказал о развитии цифровых сервисов в московском здравоохранении.