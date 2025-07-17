Собянин рассказал о развитии цифровых сервисов в московском здравоохранении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Современные технологии делают медицинские услуги удобными, быстрыми и точными.

За последние годы московская система здравоохранения прошла путь от бумажных карт до единой цифровой платформы, признанной одной из самых передовых в мире. С 2011 года в столице активно внедряются IT-решения, которые охватывают уже более 120 тысяч медработников: от врачей поликлиник до сотрудников скорой помощи.

Сегодня медицинская помощь в Москве — это не просто визит к врачу, а полноценное цифровое сопровождение пациента. Электронные карты, регистрация онлайн, централизованные лаборатории и даже ИИ-сервисы — все это стало нормой. Обращения фиксируются в цифровом виде, а информация доступна как пациенту, так и врачу, обеспечивая прозрачность и удобство.

Врачи теперь могут быстрее ставить диагнозы, отслеживать динамику лечения и оперативно реагировать на изменения состояния пациента. Для этого используются умные алгоритмы и системы поддержки принятия решений. А пациенты получают результаты анализов в пару кликов, записываются к специалистам без очередей и даже могут консультироваться дистанционно.

Эта цифровая экосистема не просто экономит время — она меняет сам подход к медицинской помощи. Все больше сервисов интегрируется в единую платформу, делая лечение персонализированным и более эффективным. Москва уверенно двигается к модели медицины будущего, где комфорт и точность идут рука об руку.

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