Лето как праздник: чем заняться в Москве с 18 по 20 июля

Лето в Москве: чем заняться с 18 по 20 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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В столице готовят насыщенные выходные — от танцев до винтажа.

Проект «Лето в Москве» продолжает радовать москвичей и гостей столицы разнообразной программой. С 18 по 20 июля городские площадки превратятся в настоящие центры отдыха, спорта, культуры и творчества. Посетителей ждут каллиграфия и фокусы, бокс и бачата, фестивали, мастер-классы и кинопоказы.

Любителям активного отдыха стоит обратить внимание на Большой фестиваль бега на Садовом кольце и тренировки по боксу на Петровском бульваре. А на Чистопрудном пройдут танцевальные мастер-классы — от бачаты до сальсы. Для поклонников зумбы — ритмичные занятия на свежем воздухе, а для тех, кто предпочитает шахматы — серия блиц-турниров «Герои шахматной доски».

Семьям с детьми понравится «День гигантских игр» в парке «Радуга»: твистер, огромная дженга, роспись шахматных фигур и живой концерт с фортепиано. А в «Ходынском поле» 19 июля будут учить фокусам, проходить квиз по мультфильмам и делать волшебные палочки.

Творческая программа тоже впечатляет: мозаичная живопись, апсайклинг, чеканка ювелирных украшений и лекции о винтаже — все это ждет гостей на Страстном бульваре, Болотной площади и в универмаге «Лето». Вечером — кино в парке «Зарядье» и открытая дискотека на роллердроме.

Большинство мероприятий бесплатны, но на некоторые требуется регистрация. Полную программу можно найти на официальном сайте проекта.

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