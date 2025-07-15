Проект «Активный гражданин» объединил более 7,2 миллиона москвичей

Собянин: к проекту «Активный гражданин» присоединились уже более 7,2 млн человек

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Благодаря участникам проекта в Москве реализованы тысячи инициатив — от новых станций метро до озеленения улиц и развития цифровых сервисов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к платформе «Активный гражданин» уже присоединились более 7,2 миллиона человек. За время ее существования жители столицы приняли участие в семи тысячах голосований и оставили свыше 300 миллионов мнений, каждое из которых помогло изменить город к лучшему. Об этом глава города рассказал в своем телеграм-канале.

Среди достижений проекта — запуск Большой кольцевой линии метро, продление маршрутов до аэропорта Внуково, запуск Московских центральных диаметров и появление электробусов. По мнению горожан, были выбраны станции с лучшим дизайном, благоустроено 500 общественных пространств, включая ВДНХ и Северный речной вокзал, а на улицах высажено свыше миллиона деревьев и кустарников.

Важные изменения произошли и в сфере здравоохранения: москвичи получили доступ к электронным медкартам, были утверждены новые стандарты работы центров госуслуг. Кроме того, горожане принимали участие в формировании культурной повестки, выбирая оформление для фестивалей и даже давая имена животным из зоопарка и «Москвариума».

Собянин подчеркнул, что проект стал настоящим «сердцем цифровой экосистемы столицы» и поблагодарил всех неравнодушных участников за вклад в развитие города. По его словам, именно совместными усилиями Москва становится все комфортнее и современнее.

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