В Москве до 2027 года построят несколько пешеходных мостов

Мэр Москвы Сергей Собянин: до 2027 года будет построено еще несколько мостов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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За 14 лет в столице возвели 39 подобных сооружений.

В столице с 2011 года было построено 39 мостов. Об этом в своем личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Реализуя стратегию развития Москвы, мы активно формируем сеть новых удобных пешеходных маршрутов, в том числе соединяющих районы, расположенные по разные стороны Яузы и Москвы-реки», — написал Собянин.

По словам мэра города, из 39 мостов, которые построили за последние 14 лет, пять — велопешеходных. Кроме того, два сооружения соединили берега реки Яузы, а еще один — Цыганку в ТиНАО.

Сергей Собянин рассказал, что год назад завершилось строительство пешеходного моста через Водоотводный канал. Он соединил стрелку острова Балчуг с Крымской и Якиманской набережными.

Также мэр столицы поделился планами на будущее. Собянин добавил, что через пару лет, к 2027 году, в Москве возведут еще несколько мостов. Один из них пройдет под Большим Каменным мостом и продлит прогулочный маршрут от Балчуга к Болотной площади. А еще два появятся в Мневниковской пойме.

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