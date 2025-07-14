Неспокойные ночи: что может провоцировать головные боли во сне

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При регулярном повторении данного недомогания специалист рекомендует обратиться к врачу.

Проблемы с дыханием могут стать причиной ночных головных болей. Об этом изданию Газета.ру рассказала Дарья Лебедева — врач-сомнолог, эндокринолог.

«Так, при обструктивном апноэ дыхание во сне периодически останавливается. Мозг ощущает нехватку кислорода, и как результат — пробуждение с тяжестью или пульсацией в голове, особенно по утрам. Подобный эффект может вызывать и гипопноэ — чрезмерно поверхностное дыхание», — уточнила медик.

Еще одной причиной недомогания может стать бруксизм. Неконтролируемое сжимание челюстей или скрежет зубами способен спровоцировать напряжение в висках или затылке и, как следствие, головную боль, отметила Лебедева.

Сомнолог добавила в этот список еще и повышенное внутричерепное давление. Боли возникают, когда человек находится в лежачем положении ночью или ранним утром. При принятии вертикального положения может прийти облегчение.

Не стоит отбрасывать и то, что головные боли способны возникать из-за каких-либо заболеваний, а также сами по себе, например, при гипнической головной боли, кластерной головной боли или мигрени, пояснила врач.

Если же подобное недомогание происходит на регулярной основе, то необходимо обратиться к специалисту: терапевту, неврологу или сомнологу, рекомендовала Лебедева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем фатальный вред использования гаджетов перед сном.