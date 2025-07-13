На Украине сочли переговоры в Стамбуле с РФ исчерпавшим себя форматом

Замглавы МИД Украины Кислица: формат переговоров в Стамбуле с РФ исчерпал себя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Неужели третьего райнда не будет?

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что формат стамбульских переговоров с Россией практически исчерпал себя. Об этом он сообщил в беседе с Kyiv Independent.

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«Этот (Стамбульский — Прим. ред.) формат себя практически исчерпал. <…> За исключением гуманитарной составляющей никаких переговоров в Стамбуле не было», — рассказал дипломат.

Министерство иностранных дел Турции 27 июня сообщило о готовности организовать встречу между представителями России и Украины. Глава ведомства Хакан Фидан также выразил мнение о позициях обеих стран перед началом третьего раунда переговоров, подчеркнув, что при эффективном участии посредника стороны могут достичь взаимопонимания.

В тот же день президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе предстоящих переговоров с Украиной планируется обсудить меморандумы между двумя государствами.

Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров и ранее заявила о готовности к третьему раунду с Украиной.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сроки третьего раунда мирных переговоров по украинско-российскому конфликту согласовываются.