Украина не может отказаться от переговоров с РФ из-за страха потерять спонсоров

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Рюмин; 5-tv.ru

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Киевская делегация изучает меморандум, подготовленный российской стороной. Стоит ли ожидать адекватного восприятия положения дел на фронте?

Киев не отказывается от переговоров. Вернее, не может отказаться. Иначе в глазах всего мира он будет недоговороспособным, а значит — все, прощайте спонсорские поставки. Вот и выкручиваются. Вроде и ездят в Стамбул, но с фигой в кармане — как бы сделать так, чтобы после очередной провокации Россия сама отказалась от переговоров?

Но и в Москве это понимают и тщательно готовятся к каждой подобной встрече, так что даже оппоненты вынуждены признать высокий уровень нашей дипломатии.

Вопреки договорённостям не публиковать предложения сторон до встречи, украинская сторона «слила» в прессу свой вариант меморандума.

Причем сделали это опять же с фигой в кармане, текст опубликованного документа отличается от того, что был передан российской делегации. В частности, в газетной версии указывается положение, что после перемирия не допустимы никакие ограничения на численность и другие параметры Вооруженных сил Украины, а также на размещение на территории Украины войск «дружественных иностранных государств».

Москве такое не предлагали. Так как же все-таки вести с ними переговоры? Задумался корреспондент «Известий» Николай Иванов, который снова был в Стамбуле.

Внимание всей планеты приковано к Стамбулу. Дворец Чираган. Новая переговорная площадка.

Второй раунд. Россия — приехала договариваться. Украина — устраивать пиар.

Российская делегация сделала Украине такие предложения, от которых отказаться было бы просто бесчеловечно.

Террористические акты за сутки до встречи в Стамбуле — как индикатор. Киев всеми силами демонстрировал: ему мирные переговоры не нужны.

Больше половины из состава украинской делегации — военные.

«Судя по всему, мы имеем дело с людьми, которые не только не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией в чем бы то ни было, но и элементарной политической культурой, если позволяют себе определённые высказывания и даже прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чем-то договориться», — прокомментировал Владимир Путин.

Москва стремится спасти как можно больше жизней. Сам факт переговоров с Киевом в тот момент, когда Украина терпит одно поражение за другим — убедительно тому доказательство. Ведь могли бы и иначе.

«Я считаю, что при всех обстоятельствах всегда лучше иметь канал общения. Это позволяет решать прежде всего гуманитарные вопросы», — прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Минуты до начала переговоров. Никто не знает точно: а приедет ли украинская делегация вообще. В прошлый раз — опоздала на сутки. Владимир Зеленский тянул.

В отличии от прошлых переговоров, в этот раз журналистов серьезно досматривают. Аппаратуру и сумки просвечивают.

Вооруженные до зубов спецназовцы патрулируют территорию.

Дворец Чираган охраняют и с воды. Два полицейских катера. Катер береговой охраны.

Для Турции — это вопрос государственного престижа — провести переговоры на высочайшем уровне.

Украинцев привозит большой автобус. Половина переговорщиков — в форме. Четкий сигнал: никакого пацифизма. А дальше — тишина на два с половиной часа. Из дворца — никакой информации.

Журналисты разбрелись по всей территории дворца. Прячутся в тени. На солнце остались самые стойкие.

Позже — станет известно: все это время глава нашей делегации Владимир Мединский разговаривал тет-а-тет с руководителем киевской команды — Умеровым. И только потом — встреча в расширенном составе. Всего несколько секунд протокола. Умеров — не к месту улыбается и поднимает брови вверх.

Вся встреча — чуть больше часа. Разговор шел по-русски. Сразу после — Умеров — как и две недели назад устраивает шоу перед журналистами. Выходит, и зачитывает заранее заготовленный текст. На вопрос корреспондента «Известий» — не отвечает.

Совсем иначе вели себя наши дипломаты.

Наша делегация передала украинцам очень четкий меморандум — как закончить конфликт. Признание за Россией четырех новых регионов и Крыма. Отказ Киева от вступления в НАТО. Запрет на размещение любых иностранных войск на Украине. Запрет на героизацию нацизма. Особый статус русского языка. Прекращение репрессий в отношении канонической Украинской православной церкви. Ничего сложного.

Украинская сторона продолжила пиариться на гуманитарной теме. Передала нашей делегации список из 339 фамилий детей, якобы «похищенных» российской стороной. В 2022 году Киев заявлял о полтора миллионах. За три года фантазии украинского режима поугасли в 4,5 тысячи раз, кого-то нашли в Европе, в подозрительно нетрадиционных семьях, куда их, не исключено продавали.

«Эту постыдную пиар компанию надо, конечно, прекратить. От нее детям только хуже. Там и взрослым, и родителям. Каждый ребенок обязательно обретет своих родителей. Все семьи воссоединятся и с той, и, с другой стороны. Мы над этим работаем. Это вопрос чести», — прокомментировал помощник президента РФ Владимир Мединский.

После анализа российского меморандума — очевидно: Россия дает Украине шанс решить все мирным путем с учетом реальной ситуации на поле боя.

Москва ведет себя максимально последовательно: для долгосрочного мира нужно устранение первопричин конфликта. И железобетонные гарантии — что Киев снова не нарушит договоренности, как это было с Минскими соглашениями. Поэтому в меморандуме говорится: будущий мирный договор нужно подкрепить резолюцией Совбеза ООН.

Свой меморандум украинцы тоже передали. Причем на английском и украинском языках. Будто хотят напомнить о своей идентичности. На что в нашей делегации парировали: хоть на японском.

Важная деталь: перед переговорами с нашими киевляне встретились с советниками из Италии, Германии и Англии. Для Европы конфликт с Россией — вопрос экзистенциальный.

«Рушится неоколониальная архитектура, построенная при доминировании Запада. Если они проиграли — значит, они слабые. Многополярный мир сильнее», — считает директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Киев живет в параллельной реальности. Никакого нейтралитета, цель — вступить в НАТО, возможность размещать иностранные войска на территории, отказываются от признания освобожденных регионов. И требуют безоговорочного прекращения огня. Зачем — понятно: перегруппироваться и наловить еще людей на улицах.

«Сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него скорее всего означает утрату власти, а власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими не считают», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Российский меморандум украинская делегация обещала изучить в течение недели. И дать ответ. Правда, адекватного восприятия реального положения дел на фронте от Киева — вряд ли стоит ждать.