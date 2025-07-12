Собянин: московские школьники провели поисковую экспедицию в местах боев ВОВ

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Экспедиция состоялась в рамках летней всероссийской акции «Вахта памяти».

Столичные школьники провели поисковую экспедицию в местах боев Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«12 учеников из школы № 1788 отправились на границу с Калужской областью — в деревню Кузовлево. В 1941-м здесь находилась линия обороны Москвы и велись ожесточенные бои», — отметил Мэр Москвы.

Ребята обнаружили останки пяти бойцов и солдатский (смертный) медальон. В результате экспертизы удалось установить имя пропавшего без вести рядового Александра Синицына.

Школьники также нашли более 10 артефактов времен обороны Москвы, в том числе советские и немецкие гильзы, штык от винтовки Мосина и советскую каску.

Раскопки прошли в рамках летней всероссийской акции «Вахта памяти». До экспедиции дети изучали места боев по картам и архивным материалам, проходили обучение в «Школе поисковика».

Сейчас в столичных школах и колледжах работает свыше 30 поисковых отрядов. Помимо этого, в городе действует более 400 военно-патриотических клубов, где занимаются свыше 20 тысяч ребят.