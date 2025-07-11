«Эффективная система»: как Москва помогает в борьбе с беспилотниками ВСУ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Мэр столицы уточнил, что дроны — это тоже вражеская авиация.

Москва всемерно помогает в борьбе с вражескими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом РИА Новости сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что противостоят дронам Министерство обороны России и вооруженные силы (ВС) РФ, так как БПЛА — это вражеская военная авиация, пускай и беспилотная. Однако Москва оказывает посильное содействие в этой борьбе.

«Мы со своей стороны всемерно помогаем противовоздушной обороне с помощью всех своих технологических достижений, информационных, обеспечения строительства новых позиций, взаимодействия между различными службами министерства обороны, Росгвардии, МВД, службы 112, граждан, наших аварийных служб», — уточнил мэр.

По мнению Собянина, такая совместная работа позволила создать достаточно эффективную систему, которая уже сумела себя хорошо проявить и пройти достаточно большие испытания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ночь с 10 на 11 июля на столицу России были направлены четыре украинских беспилотника, которые были уничтожены силами ПВО РФ. Всего над территорией нашей страны за ночь было перехвачено пять БПЛА.