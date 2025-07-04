В кинопарке «Москино» подготовили культурную программу ко дню рождения Есенина

Фото: Метцель Михаил/ТАСС

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Жителей и гостей столицы приглашают вспомнить произведения поэта.

В предстоящие выходные — 5 и 6 июля — в кинопарке «Москино» пройдет культурная программа, посвященная 130-летию со дня рождения писателя Сергея Есенина. Об этом пишет mos.ru.

Жителей столицы приглашают вспомнить произведения поэта. Гостей мероприятия ждет насыщенная культурная программа. Так, в субботу и воскресенье в 14:00 все желающие смогут присоединиться к лекции. Кандидат филологических наук и педагог Российского института театрального искусства — ГИТИСа Эдуард Захаров расскажет о творчестве Сергея Есенина. Слушатели узнают, в том числе о редком поэтическом слоге писателя.

Также в субботу состоится показ спектакля «Изадора». Зрители увидят историю о любви, страсти и танце. В основе постановки — реальные взаимоотношения Сергея Есенина и танцовщицы Айседоры Дункан.

Кроме того, 5 и 6 июля на территории «Москино» покажут лирический спектакль по мотивам жизни великого писателя. А в воскресенье в рамках культурной программы состоится выступление музыкального коллектива «Завтра». Артисты исполнят песни на стихи Сергея Есенина в современной аранжировке. Чтобы принять участие в развлекательной программе, необходимо приобрести билеты в кинопарк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в кинопарке «Москино» сняли уже более 120 проектов разных форматов.