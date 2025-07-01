Новый выездной маршрут в ТиНАО разгрузит дороги

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

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Половина крупного путепровода почти готова, также возводятся дополнительные проезды.

В Новой Москве продолжается возведение дублера Калужского шоссе. Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что участок от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе уже готов почти на 40%.

По планам, движение по основному ходу трассы откроют до конца года. В рамках проекта предстоит построить свыше шести километров дорог, включая направления от МКАД до Коммунарки и аэропорта «Остафьево», а также несколько проектируемых проездов и съездов. Путепровод над улицами Александры Монаховой и Бачуринской выполнен наполовину, на нем предусмотрено по две полосы в каждую сторону.

После запуска участка жители ТиНАО смогут пользоваться альтернативным маршрутом для выхода на трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе в обход Калужского шоссе.

Ожидается, что это существенно сократит время в пути и уменьшит нагрузку на соседние дороги.

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