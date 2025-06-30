Любой желающий может арендовать площадку проекта «Лето в Москве» для мероприятий

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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В электроном каталоге проекта доступно более 100 пространств.

Горожане могут арендовать площадку проекта «Лето в Москве» для мероприятий. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем официальном сайте.

«В рамках проекта „Лето в Москве“ реализован сервис, с помощью которого у москвичей есть возможность арендовать городское пространство и устроить свое мероприятие — будь то мастер-класс, спортивная тренировка или мини-концерт», — сказано в сообщении мэра.

Для бронирования площадки необходимо авторизоваться через Mos ID на портале mos.ru. Затем выбрать дату и время в календаре, заполнить заявку с указанием ФИО, телефона и электронной почты. Также потребуется указать: организация происходит от физического лица или юридического.

Новый механизм резервирования позволяет организаторам быстро и удобно находить подходящие места для своих событий. При этом информация о запланированных мероприятиях автоматически попадает в афишу проекта, что значительно упрощает процесс информирования публики. На данный момент в электронном каталоге проекта доступно более 100 пространств.

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