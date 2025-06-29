Собянин рассказал, как столичный бизнес участвует в мероприятиях «Лета в Москве»

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Московский бизнес становится не просто участником, а важным соавтором летних событий.

Больше 100 уникальных мероприятий уже провели партнеры проекта «Лето в Москве» для жителей и гостей столицы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

Московский бизнес становится не просто участником, а важным соавтором летних событий. Часть из них еще идут или скоро начнутся.

Для малышей проходят показы мультфильмов на большом экране роллердрома на Болотной площади. А на окружных площадках детский парк развлечений предлагает юным гостям попробовать себя в том числе в роли ветеринара, строителя и журналиста.

Старшее поколение может присоединиться к лекциям и мастер-классам на Болотной площади. Здесь же каждую среду проходят музыкальные вечера. В программе — электронная и танцевальная музыка.

Для тех, кто хочет заняться своим здоровьем, подойдет цикл тренировок и зарядок от фитнес-клуба в рамках фестиваля «Зеленый фитнес» в лесопарке Кусково.

«Интересно будет и посетителям с питомцами. Сеть зоомагазинов организует с 16 августа по 14 сентября мобильный груминг, сервис доставки продуктов — раздачу корма в парке „Красная Пресня“ с 1 по 6 июля, а ветеринарный центр до 29 июня проводит консультации в передвижных станциях», — отметил Собянин.

Также свыше тысячи уникальных мероприятий, подарков и скидок предлагают жителям и гостям столицы предприниматели — участники спецпроекта «Время возможностей». Среди самых популярных событий — мастер-классы, тренировки, познавательные занятия, экскурсии и акции на собственных площадках

К сервису бронирования городских пространств «Все на улицу!» для проведения мероприятий обратилось больше 400 организаторов: предприниматели, творческие коллективы, НКО и активные горожане. Кроме того, столичные площадки востребованы у музеев.