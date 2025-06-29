Сергей Собянин: в районе Люблино откроется новая школа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Там смогут обучаться 2200 детей.

В районе Люблино инвестор построит новую школу на 2200 мест. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Четырехэтажное здание на Люблинской улице будет разделено на четыре блока: центральный и три крыла. Все оформлены в разной цветовой гамме. Центральную часть и левое крыло первого этажа займет начальная школа, а правое — ученики основной», — написал Мэр Москвы.

На втором и третьем этажах появятся учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс и медиатека. Кроме того, там обустроят залы для проведения мероприятий, гимнастики и спорта. На четвертом этаже будут учебные помещения основной и старшей школы.

На территории рядом обустроят два внутренних двора для отдыха, детские площадки, а также стадион для игры в теннис, футбол, волейбол и баскетбол.