Собянин сообщил об обновлении автобусной маршрутной сети для жителей Куркина

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Благодаря работе над развитием транспортной сети в разных районах Москвы поездки для жителей становятся максимально быстрыми и комфортными.

В районе Куркино обновили автобусную маршрутную сеть. Благодаря изменениям ежедневно тысячам пассажиров стало комфортно передвигаться, они экономят время и быстрее добираются до метро. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Жителям стало проще добираться до ближайшей станции метро, улучшилась связь с соседними районами Тушино и Митино. Часть маловостребованных остановок перевели в режим „по требованию“. Сделали новое расписание в утренний час пик. Это позволило еще больше ускорить поездки», — отметил мэр Москвы.

У станции метро «Планерная» сделали единую остановку для всех автобусов — теперь пассажирам стало проще пересаживаться и планировать маршрут.

В результате изменений свыше 33 тысяч человек получили прямое и быстрое сообщение с метро, жители стали чаще выбирать наземный городской транспорт.

Работа над развитием транспортной сети в разных районах Москвы делает поездки максимально быстрыми и комфортными.