Новое здание картинной галереи Нестеренко будет готово в этом году

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Специалисты приступили к монтажу кровли и фасадов, делают черновую и чистовую отделку.

В этом году завершится строительство нового здания Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко на Бутырской улице. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Его возводят в неоклассическом стиле, а интерьерные решения выполнят на стыке модерна, неоклассики и ампира. Идея проекта принадлежит самому художнику», — написал мэр Москвы.

Монолит здания почти готов. Сейчас специалисты приступили к монтажу фасадов из декоративных стеклофибробетонных изделий и кровли, делают черновую и чистовую отделку.

В галерее расположатся экспозиционно-выставочная зона, фондохранилище и реставрационные мастерские, а также комфортное фойе и входная группа.

Парадная лестница свяжет выставочные залы и позволит сделать осмотр экспозиции непрерывным. Увидеть коллекции работ, посвященные отечественной истории и культуре, смогут одновременно до 400 человек.

Добраться до галереи будет просто: она расположена у станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро.