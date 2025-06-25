Сергей Собянин рассказал о масштабной модернизации московских больниц

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В корпусах появится новейшее высокотехнологичное оборудование для диагностики и лечения.

Стратегия развития московского здравоохранения предполагает комплексное обновление медицинской инфраструктуры. Об этом рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Только за последние пять лет в столице реконструировали и построили стационары общей площадью более двух миллионов квадратных метров. И масштабная модернизация объектов здравоохранения не сбавляет обороты: в этом году она охватит около 100 тысяч квадратных метров на территории больниц.

«В 2025 году модернизируем 15 корпусов московских медицинских учреждений в больницах имени Ф.И. Иноземцева, № 15 имени О.М. Филатова, имени В.В. Вересаева, № 1 имени Н.И. Пирогова, № 67 имени Л.А. Ворохобова, имени А.К. Ерамишанцева и Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С.П. Боткина, Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Л.И. Свержевского, Морозовской детской городской клинической больнице и Московском многопрофильном центре паллиативной помощи», — поделился Мэр Москвы.

Работы проводятся так, что практически не оказывают влияния на текущую деятельность больниц. По завершении реконструкции корпуса будут соответствовать современным стандартам московской медицины. В них появится новейшее высокотехнологичное оборудование для диагностики и лечения. Намного комфортнее станут и условия для пациентов и врачей.

На финальной стадии работ находится корпус № 8 Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина. Это здание — объект культурного наследия, поэтому работы в нем шли в режиме реставрации. Специалисты усилили конструкции, обновили фасад и восстановили исторические детали, заменили покрытие кровли, отремонтировали стропильную систему и обрешетку крыши, реконструировали инженерные сети. Оконные и дверные блоки заменили, вернув им исторический облик.

В обновленном здании продолжит работать терапевтическое отделение, которое станет более комфортным и функциональным для пациентов и медицинского персонала.

Одновременно завершили благоустройство территории Боткинской больницы. Здесь обновили тротуары и проезды, поставили энергосберегающие фонари, лавочки и урны, выполнили озеленение (высадили почти 140 взрослых лип, елей, сосен, туй, рябин и декоративных яблонь). В парадном дворе установили два новых фонтана. Кроме того, привели в порядок пять постов охраны — контрольно-пропускных пунктов.

Большое внимание уделили вопросу организации движения транспорта по территории больницы. Для этого расширили проезды и организовали приоритетное движение машин скорой помощи. Для личного транспорта посетителей сделали отдельные въезды, а также оборудованные знаками и разметкой удобные гостевые парковки.

Была разработана и новая система навигации. Теперь это современная, удобная и информативная система указателей, которая помогает посетителям найти необходимый корпус.

«В начале июня мы завершили реконструкцию корпуса № 2 центра паллиативной помощи, а вместе с тем и комплексную модернизацию каркаса паллиативной службы Москвы, которая заняла несколько лет», — написал Сергей Собянин.

Семиэтажное здание теперь располагает максимально комфортными условиями для пациентов, родственников и медицинских работников. В корпусе создана безбарьерная среда, есть палаты со специализированным интерьером и оснащением, а также размещена малая операционная для проведения малоинвазивных хирургических процедур и манипуляций.

Обновили и прилегающую к корпусу территорию: оборудовали удобные тротуары, установили фонари, скамейки, организовали небольшую парковку, провели озеленение. Скоро корпус сможет принять пациентов.