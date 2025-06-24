Собянин поздравил школьницу, сдавшую ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Она стала первой из выпускников в этом году, кто добился таких результатов.

Московская школьница Надежда Яшмолкина сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Девушка планирует сделать карьеру в сфере ИТ. Сейчас выбирает между ВШЭ, МГУ и Бауманкой. Уверен, каждый вуз будет рад такой студентке, а в перспективе — и любая московская компания. От всей души поздравляю Надю, ее учителей и родителей, желаю удачи!» — написал Мэр Москвы.

Выпускница школы № 1514 получила высший балл по каждому из четырех предметов: русскому языку, профильной математике, информатике и физике. В течение года она также победила в шести профильных олимпиадах, участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике.

Основной период проведения ЕГЭ закончится в начале июля, и тогда подведут окончательный итог. Но сейчас такой выдающийся результат — 100 баллов по всем предметам — в стране только у Надежды.