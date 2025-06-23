Сергей Собянин рассказал о реставрации львов усадьбы Кузьминки

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Специалисты уже удалили многолетние наслоения краски и следы коррозии, а также устранили трещины и дефекты. Особое внимание уделили восстановлению утраченных и деформированных фрагментов.

Реставраторы восстанавливают знаменитых чугунных львов усадьбы Кузьминки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

«14 скульптур перевезли в мастерские. Сначала удалили многолетние наслоения краски и следы коррозии. Затем устранили трещины и дефекты металла. Особое внимание уделили восстановлению утраченных и деформированных фрагментов», — отметил мэр Москвы.

Скоро реставраторы перейдут к грунтовке и финишному этапу — окраске. Уже в этом году львы должны вернуться на свои места.

Некоторым изваяниям почти 200 лет. Они созданы по рисункам архитектора Доменико Жилярди в мастерской Сантино Кампиони. Гриву животных покрывает египетский платок — как на скульптурах, найденных при раскопках в Египте.

Египетские львы — символ усадьбы Кузьминки, в которой сейчас идут масштабные реставрационные работы. Это выдающееся произведение архитектуры и садово-паркового искусства XVIII–XIX веков и крупнейшая усадьба в Москве по числу объектов культурного наследия.