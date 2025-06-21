Путин: большинство украинцев хотят дружить с Россией

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Между народами двух стран, несмотря на текущий конфликт, сохраняются исторически близкие связи.

Большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Российский лидер выразил уверенность в том, что между народами двух стран, несмотря на текущий конфликт, сохраняются исторически близкие связи.

Обмен пленными и телами погибших: как выполняются договоренности второго этапа переговоров России и Украины

«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией», — отметил он.

Глава государства напомнил, что пути мирного урегулирования конфликта обсуждались с украинской стороной еще на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

«И я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году», — указал президент.

Еще в прошлом году Путин отмечал, что Украина сама отказалась от переговоров с Россией, которые могли бы уже давно закончить конфликт. А ведь тогда, в марте 2022 года, Киев даже оставил свою подпись на документе. Как выяснилось позднее, руку к этому приложил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Он уговорил украинскую сторону не реализовывать договоренности.

Переговоры между РФ и Украиной возобновились в 2025 году. Ожидается третий раунд. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва и Киев совместно определят дату их проведения.