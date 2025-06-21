Фото: www.globallookpress.com/Â©Colin Knight/JPIStudios.com

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец несколько раз прибегал к помощи пластики.

Ни для кого не секрет, что американский певец Майкл Джексон был сильно озабочен своей внешностью. Вот только мало кто знает реальную причину одержимости артиста. Как рассказал его бывший адвокат Джон Мейсон, эта проблема появилась у известного на весь мир исполнителя еще в детстве из-за критики со стороны отца, пишет Radar Online.

За семью печатями: какие тайны унес в могилу Майкл Джексон

По словам Мейсона, когда певцу было всего шесть лет, его отец не оценил его талант к пению и танцам, хотя мальчик ожидал похвалы.

«Он сказал мне, что у меня большой нос», — цитирует слова Джексона адвокат.

Мейсон работал с Майклом в составе группы Jackson 5 и рассказал, что отец исполнителя часто приходил на репетиции с ремнем.

«Его способ коммуницировать с людьми был запугивающим. Когда он жал руку, он будто пытался ее раздавить», — поделился своими воспоминаниями Мейсон.

Фото: www.globallookpress.com

Незадолго до своей смерти Майкл Джексон признался, что перенес всего две операции на нос, хотя публика замечала значительные изменения в его внешности и до сих пор уверена, что под нож хирурга он ложился гораздо больше.

Известно, что после первого хирургического вмешательства на нос у Майкла Джексон возникли проблемы с дыханием, поэтому ему потребовалась повторная операция.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет.