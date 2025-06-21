Путин о СВО, ядерной войне и конфликте Израиля с Ираном: главные заявления с пленарного заседания ПМЭФ-2025

Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 говорил об Украине, Израиле и Иране

Фото, видео: © РИА Новости/Иван Секретарев

Президент выступил на Петербургском международном экономическом форуме накануне.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), уделил большое внимание темам проведения спецоперации на Украине, конфликту Израиля с Ираном, а также вероятности начала… ядерной войны. В материале 5-tv.ru собрали самые яркие высказывания российского лидера.

Россия много раз предлагала Украине договориться

Со стороны России неоднократно поступали предложения Украине договориться, а также предупреждения, что в противном случае ситуация будет только ухудшаться. Об этом напомнил Владимир Путин.

«Каждый раз мы слышали «нет, нет, нет». А мы говорили: «Давайте сейчас, хуже будет», — пояснил он.

При этом лидер России добавил, что Москва перестала стараться договориться, поскольку все предложения об урегулировании конфликта не принимались киевским режимом.

Противники РФ на Западе опираются на неонацистов

Фото, видео: Reuters/Press Service of the Ukrainian A; 5-tv.ru

Выступающие против России представители западных стран полагаются на Украине на неонацистов, уверен президент. И так было долгое время. Еще до начала СВО. Украину «накачивали» оружием, чтобы она продолжала вести боевые действия на своей же территории и против своих же граждан.

Российский лидер подчеркнул, что эти факторы привели к признанию независимости ЛНР и ДНР.

«Нас вынудили признать их независимость, а потом начать оказывать им поддержку, в том числе вооруженную поддержку, чтобы положить конец войне, развязанной нашими противниками на Западе и теми, на кого они опирались и опираются сейчас на Украине. Это крайними националистами и неонацистами», — обозначил Путин.

Киев напал на Курскую область с политическими целями

Нападение Украины на Курскую область было предпринято ради получения помощи от спонсоров — западных стран, подчеркнул Путин.

Действия киевского режима, по словам российского лидера, были «абсолютно безграмотными», с военной точки зрения, и привели к огромным жертвам. Вражеская сторона потеряла 76 тысяч человек. Единственная цель нападения — стремление Украины обратить на себя внимание Запада.

«Смысл и цель была только в одном — цель политического характера. Показать, что могут что-то еще получить от своих спонсоров за границей», — сказал Путин.

Украина, как подчеркнул лидер России, уже получила около 250 миллиардов долларов, однако этой суммы им по-прежнему мало.

«Еще хотят. И половину разворовывает еще кто-нибудь, если не больше. Вот поэтому мы оказались сейчас вот на этих территориях», — подытожил президент РФ.

Россия может «забрать» Сумы

Изначально задачи «забрать» город Сумы не ставилось, однако сейчас это стало возможным. Такую вероятность не исключил Владимир Путин.

«В Сумской области глубина зоны безопасности составляет где-то от 10 до 12 километров. Где-то там 8, 10, 12 километров. Дальше — город Сумы, областной центр», — пояснил лидер РФ.

По словам главы государства, Киев создает для территории РФ угрозу, а приграничные территории постоянно попадают под обстрел с украинской стороны.

Капитуляция Украины

Отвечая на вопрос о том, хочет ли Россия капитуляции Украины, президент РФ Владимир Путин сказал, что не делает акцент на этом.

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины — мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — сказал он.

«Грязная» бомба была бы последней ошибкой Киева

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Виноградов; 5-tv.ru

Сброс «грязной» ядерной бомбы являлся бы колоссальной и, вероятно, последней ошибкой Украины. Это подчеркнул Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2025.

«Мы всегда отвечаем зеркально. Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, и, к сожалению, для самой Украины», — сказал президент РФ.

Лидер России выразил надежду, что такого не случится.

Украинский и российский народы едины

Владимир Путин пояснил в ответ на вопрос ливанского журналиста Надима Котеича, что считает всю Украину «нашей».

«Вы сказали по поводу областей на Украине, которые мы считаем своими, — я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом, на самом деле, и в этом смысле вся Украина — наша», — сказал президент РФ.

Путин дополнил, что, исходя из сложившейся ситуации, в соседнем государстве остается немало тех людей, которые хотят добиться суверенитета и независимости.

«Дай бог здоровья им!» — дополнил глава государства.

К тому же, Путин напомнил, что в декларации о независимости Украины «черным по белому написано» — внеблоковое неядерное нейтральное государство. Но оказавшись под влиянием Запада, это согласование было нарушено. Лидер России считает, что было бы неплохо вернуться к основополагающим постулатам, при которых Украина обрела независимость.

Боевые возможности ВС РФ повысят на новой технологической базе

Путин заявил, что Россия намерена улучшить возможности ведения боя своими ВС на новой технологической базе.

«Мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники, образцами вооружения и оборудования, которые на практике в боевых условиях доказывают свою эффективность», — разъяснил президент РФ.

По этому же вопросу глава государства дополнил, что Россия учтет негативный опыт, принимая дальнейшие решения по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и развивая военно-техническое сотрудничество с дружественными странами. Он добавил, что предприятия оборонной промышленности уже сейчас поддерживают хороший темп, продолжая осваивать новые виды вооружения и военной техники.

Кроме того, по словам Владимира Путина, беспилотники, стоящие недорого, уже показали себя с эффективной стороны при поражении дорогой техники.

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Конфликт Ирана и Израиля

Фото, видео: 5-tv.ru

В отношении конфликта Ирана и Израиля торопиться не следует, поскольку спешка может навредить поиску решения по его урегулированию. Так считает Путин.

«Мы свою позицию излагаем как одной, так и другой стране. Как вы знаете, мы в контакте и с Израилем, и с нашими иранскими друзьями. У нас есть некоторые предложения с нашим участием. Мы ни в коем случае — я хочу даже обратить на это внимание — не стремимся к посредничеству, мы просто предлагаем идеи, и, если они будут оказываться привлекательными для обеих сторон, мы будем этому только рады», — отметил он.

Президент РФ вспомнил также свой недавний разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с лидером США Дональдом Трампом. Во время политической беседы с коллегами Путин донес свое видение разрешения конфликта.

Россия на стороне Ирана в борьбе по мирному атому

Со стороны России всегда исходила поддержка интересов Ирана в работе по мирному атому. В настоящий момент она продолжается.

«Кто говорит, что мы должны были сделать больше, что больше? Начинать военные операции? У нас и так идут военные операции против тех, кто создает угрозы для Российской Федерации», — сказал глава РФ.

При этом он пояснил, что со стороны России поддержка Ирана осуществлялась как словами, так и делом.

Израиль — почти русскоговорящая страна

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Peter Hartenfelser; 5-tv.ru

На сегодняшний день в Израиле проживает большое количество выходцев из России и стран бывшего СССР, президент даже назвал еврейское государство русскоговорящим.

«В Израиле проживает почти два миллиона человек, выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоговорящая страна сегодня. И мы, безусловно, всегда в новейшей российской истории учитываем этот фактор», — отметил он.

Обозначить Россию ненадежным союзником для Ирана — провокация

В контексте конфликта вокруг Ирана те, кто называет Россию «ненадежным союзником», провоцируют, об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025.

«Те, кто определяет такие нарративы, как ненадежность России как союзника, — провокаторы. Они провоцируют ситуацию. Но это им не поможет, они не добьются своих целей», — сказал российский глава.

Вероятность начала третьей мировой войны

Фото, видео: © РИА Новости/Иван Секретарев; 5-tv.ru

Владимир Путин признался: его беспокоит тот факт, что мир движется к Третьей мировой войне.

«Беспокоит, — говорю безо всякой иронии, без шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет», — сказал глава государства.

В частности, Путин еще раз подчеркнул, что Россия не безучастна к ситуации на Ближнем Востоке.

«Нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана, беспокоит то, к чему это может привести», — указал лидер РФ.

Сложившаяся обстановка требует внимательного отношения всех стран и поиска решений, желательно, как пояснил Путин, мирными путями.

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