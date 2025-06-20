Магнитные бури 20 июня 2025: когда наступит пик и кому стоит его опасаться

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Начало лета выдалось щедрым на солнечные вспышки. Прогноз по-прежнему не самый радужный.

В июне 2025 года солнечные вспышки то и дело нарушали магнитное поле Земли. Следующая магнитная буря ожидается 20 июня, после чего возможен новый шторм. Может быть, его последствия и обойдут людей стороной, но метеозависимым стоит приготовиться к худшему. Как сообщается в материале URA.RU со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, вероятность составляет 55%.

Утром ожидаются примерно три балла по шкале геомагнитной активности — зеленый уровень, все спокойно. К полудню — пик, пять баллов, красная зона и настоящая магнитная буря. После 14:00 активность начнет снижаться и к вечеру придет в норму. Уже утром метеочувствительные люди могут почувствовать повышенную утомляемость, головные боли, слабость, перепады артериального давления.

Атмосферное давление 20 июня в Москве составит 734 миллиметров ртутного столба, в Петербурге — 756 миллиметров при норме в 760. В последующие дни геомагнитная активность будет расти. Повышенная активность ожидается 24 и 25 июня, 10 и 11 июля, а 7, 12 и 13 июля возможны резкие колебания магнитного поля.

В эти дни стоит снизить физические и эмоциональные нагрузки, обеспечить себе качественный сон, питьевой режим, исключить кофеин и алкоголь из меню, больше времени проводить на свежем воздухе, при наличии хронических недугов запастись соответствующими препаратами.

Последствия геомагнитных возмущений могут ощущаться как на уровне организма человека, так и на уровне техники. В частности, случаются сбои в работе GPS и радиосвязи, нарушения в работе спутников и электрооборудования.

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