Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 июня

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 23 по 29 июня 2025 года.

Малый парад планет мы наблюдаем в знаке Рак. Наши чувства и эмоции обретают глубину, усиливается притяжение к родителям, семье, детям, а к дому появляется повышенная привязанность.

Практичность и сильный инстинкт собственника делает это время прекрасным для решения бытовых и хозяйственных вопросов, налаживания эмоциональных родственных связей, зачатия и воспитания детей.

Читайте также Венера в Близнецах принесет приключения: любовный гороскоп на июль 2025

Актуальны темы недвижимости и наследства, сделки с землей, акциями, домашним имуществом. Возможность стать владельцем собственности или частного бизнеса возрастает многократно. Великий благодетель Юпитер также находится в секторе Рака, что способствует накоплению материальных благ и масштабным изменениям в имущественной сфере.

Однако и влияние Сатурна ощутимо. Усиливаются внутренние страхи и желание переложить ответственность на того, кто обладает более сильными личностными качествами. Кому-то может показаться небезопасно посмотреть в будущее и выйти из привычной зоны комфорта.

Растет эмоциональная чувствительность, зависимость от привычек и настроения, поэтому возникают трудности с тем, чтобы взять себя в руки и отказаться от вкусной еды, лености и инфантильной позиции. К счастью, Марс подбадривает Солнце. Эмоции и желания, подкрепленные действиями, приводят к конкретным результатам.

Так, 25 июня знак Рака усилит Новолуние. Восприятие мира становится чрезвычайно субъективным, повышается склонность к эмоциональным колебаниям. Особенно чувствительны становятся женщины и дети.

Проявите заботу о близких. Лунная энергия больше всего резонирует с отдыхом, не требующим особых энергетических затрат, домашними делами, семейными посиделками, садоводством.

До пятницы Меркурий в водной стихии Рака обладает качествами психолога и хорошо ладит с людьми. Многие предпочтут выбирать партнеров и собеседников, которым можно довериться и поговорить по душам. В эти дни рассчитывайте на помощь родственников, взаимопонимание с соседями, на приятных попутчиков.

Чтобы успокоить разум и снизить тревожность, рекомендуется изливать эмоции на бумагу, делиться своими переживаниями, освоить технику медитации. Также сейчас стоит поменьше болтать и загружать голову. Желательно не афишировать свои намерения, тогда они скорее осуществятся.

С пятницы табу на активную коммуникацию снимается. Ментальный навигатор Меркурий окрашивается энергиями огня в знаке Льва. Эта сила будет выталкивать нас на публику, чтобы стать более заметными.

Наступает отличное время для посещения спортивных и культмассовых мероприятий, участия в обучающих программах, запуска рекламных кампаний, освоению ораторского или актерского мастерства, брокерской и коммерческой деятельности.

Читайте также Небесный знак денежного апокалипсиса: финансовый гороскоп на июль 2025

Ищите тех, кто поможет реализовать идеи и внедрять интересные творческие проекты. Это время, когда интеллектуальные качества и эрудированность позиционируются в качестве сильных сторон и влияют на самооценку. Венера в знаке Тельца дарует ощущение счастья, комфорта и успеха.

Главную роль сейчас играют материальные ценности. Если вы склонны покупать дорогие и добротные вещи, то лучше сделать покупки во время сильного положения Венеры. Также и для бизнеса, финансовых дел, партнерских отношений это весьма благоприятное время.

Уделите внимание внешности и уходу за телом. Чтобы добиться наилучших результатов в работе и других повседневных делах, предпочтительнее действовать в спокойном, размеренном темпе. Главное, не уйти от первоначально поставленной задачи, углубляясь в бесконечные незначительные мелочи.

На этой неделе звезды не располагают к принятию спонтанных и значимых решений, особенно под влиянием эмоций, а также вовлечение в рабочие и семейные конфликты. Лучше снизить темп, уменьшить объем работы и задуматься об отпуске.

Овен — гороскоп

Овнам хорошо бы побаловать себя тем, что поднимет настроение. Уделите внимание домашним делам, наведению порядка в жилом пространстве или на садовом участке.

Главное — не переутомляться, так как чрезмерные нагрузки могут негативно сказаться на общем состоянии, и появится желание заесть стресс.

Открываются возможности для улучшения сферы недвижимости, организации семейного дела, продажи продуктов своего труда. Интуитивный подход, наравне с советами близких родственников, помогут выработать правильную стратегию.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам жизнь предлагает новые возможности для развития и продвижения. Чтобы не упустить шансы, принимайте участие в переговорах и деловых встречах, заводите полезные и выгодные связи, проявляйте активность в соцсетях.

Командировки позволят расширить охват вашей деятельности. Тем более вас ожидает череда приятных знакомств.

Не сдерживайте свое любопытство: изучайте и исследуйте все, что вас заинтересовало и вдохновило, развивайте навыки общения. Короткий тур на автомобиле или автобусе наполнит вас незабываемыми эмоциями.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам звезды обещают денежные поступления, удачные сделки, выгодное применение и монетизацию своих талантов. Возможен дополнительный источник доходов. Вам остается только наслаждаться жизнью и получать удовольствие от красоты и комфорта.

В этот период выгодно можно приобрести косметику, парфюмерию, качественные и красивые вещи. Благоприятная тенденция для организации небольшого частного бизнеса.

Рак — гороскоп на неделю

Раки почувствуют повышение жизненных сил и энергии. Появляются новые идеи для творческого самовыражения, а удача и везение приходят благодаря личной инициативе.

Смелые шаги могут выдвинуть вас на лидерские позиции. Не упустите возможность добиться популярности, предъявляя миру свои профессиональные качества и сильные стороны характера. Можно успешно поработать над новым стилем в одежде или макияже.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов улучшается психологическое состояние и усиливается творческое вдохновение. Благоприятное время для оздоровления организма, стабилизации нервной системы, повышения энергетики.

Время перезагрузиться. Черпать космическую энергию лучше всего в состоянии медитации и расслабления, во время занятий йогой и другими духовными практиками. Вы почувствуете, что растет интерес к психологии, эзотерике, религиозным вопросам.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя благоприятна для начала новых дел. Постарайтесь отпустить хватку и не держаться за старое. Разделите интересы с друзьями или присоединитесь к коллективу.

Благодаря командной деятельности вы заручитесь поддержкой нужных людей и союзников. Авторитетные и влиятельные персоны помогут реализовать ваш потенциал и достичь главные цели в жизни.

Ваша интеллектуальная натура преуспеет в научной и исследовательской работе, а также в творческой и изобретательской деятельности.

Весы — гороскоп на неделю

Весы демонстрируют окружающим прекрасные деловые качества и уверенность в своих силах. Смело беритесь за сложные дела и долгосрочные проекты. У вас хватит выдержки справиться со всем, за что беретесь.

Возможно, вы обнаружите в себе рост творческого потенциала и ощутите, что происходит что-то значимое в жизни, то, что легко перерастает в профессиональную деятельность.

Параллельно можно заняться оздоровлением и закаливанием организма, лечением опорно-двигательной системы и зубов.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, космические ритмы открывают перед вами пути, ведущие к личностному и профессиональному росту. Хорошее время для издательской деятельности, поступления в вуз или повышения квалификации.

Появляется возможность познакомиться с инородной культурой, принять участие в научной конференции или отправиться в путешествие.

Вы и сами почувствуете, как усиливается стремление расширить свои границы. Призовите попутный ветер и вперед к приключениям!

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы могут ощутить некоторое напряжение эмоционального фона и более острую реакцию на события. Однако при сохранении самообладания вы увидите не только трудности, но и новые ресурсные возможности, которыми стоит воспользоваться.

Благоприятно решаются вопросы, касающиеся долгов и кредитов, оформление наследства и страховых полисов. Вероятность улучшить финансовую сферу или получить престижную должность также высока.

Хорошее время для интенсивных физических нагрузок и укрепления иммунитета. Можно решиться на комплексное обследование организма.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов социальная жизнь становится более активной. Присутствует тенденция на улучшение отношений с партнерами, коллегами и супругами.

Основной акцент стоит на выстраивании коммуникации с теми, кого хотите пригласить к равноправному партнерству. Совместные посещения культурных мероприятий внесут не только разнообразие в жизнь, но и гармонизируют отношения.

Что касается юридических дел, все будет по справедливости и удачно для вас.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, работы будет много, но не стремитесь сделать все и сразу. В это время усиливаются аналитические способности и эмоциональная сдержанность. Вам по силам выявить очевидные причинно-следственные связи и прийти к единственному правильному решению.

Не забывайте расслабляться и давать себе отдых. Беспрепятственно решаются вопросы, касающиеся ремонта, аренды или переоборудования дома, складских и офисных помещений, открытия магазинов и мастерских. Не затягивайте с приобретением инструментов и отделочных материалов.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, ваша личная жизнь насыщенна и непредсказуема, захватывающа. Настрой на романтику и флирт повысит шансы при поиске идеального партнера или послужит воодушевляющим стимулом для творчества.

Активная светская жизнь, посещение культурных и спортивных мероприятий, участие в конкурсах и презентациях может принести новую любовь. Поддерживайте состояние азарта и увлеченности любимым делом.