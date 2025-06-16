Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Этот населенный пункт был ключевым узлом обороны украинских боевиков.

Болота и танковый ров вокруг села Комар в ДНР не смогли остановить наши подразделения. Населенный пункт называли ключевым узлом обороны украинских боевиков на западе Донбасса.

Но бойцы группировки «Восток» взяли в плен нескольких боевиков и заставили их докладывать своему командованию, что все спокойно.

Тем временем, в Комар уже заходили первые группы российских войск. Над селом подняли триколор и знамя 336-й отдельной бригады морской пехоты.

Раскрыты детали освобождения села Комар в ДНР

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.