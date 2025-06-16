Раскрыты детали освобождения села Комар в ДНР

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Населенный пункт был ключевым узлом обороны ВСУ на западе Донбасса.

Стали известны детали уникальной операции по освобождению еще одного села в ДНР. Населенный пункт Комар называли ключевым узлом обороны украинских боевиков на Западе Донбасса. Грамотные и четко выверенные действия штурмовых отрядов группировки войск «Восток» позволили преодолеть несколько линий обороны и незаметно подойти к селу. О том, как это было, герои операции рассказали корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину.

Для морпехов-балтийцев это был своего рода дебют. Штурм такого крупного и хорошо укрепленного пункта. Комар — село на полторы тысячи домов на южнодонецком направлении с одной стороны прикрыт рекой, с другой — окружен широким противотанковым рвом. Все заминировано, пристреляно артиллерией, в небе — сотни дронов.

«Сложность была в том, что рвы большие, глубокие, все заминировано. Заходили малыми группами, аккуратно, чтобы не подорваться, по одной тропе, и мотоциклы тоже заезжали по одной тропе», — рассказывает командир отделения группировки «Восток» с позывным «Синица».

В современных реалиях самую большую сложность представляет даже не сам штурм, хотя и это сверхсложная задача. Тяжело преодолеть «серую зону», расстояние между позициями теперь, как правило, полтора десятка километров.

«От нулевого рубежа 17 километров надо было пройти, по двум направлениям мы шли — преодоление рва, колючей проволоки… В сам населенный пункт заходить несложно. Сложно артиллерию преодолеть и FPV», — объясняет командир штурмовой группы 336-й ОБРМП группировки «Восток» с позывным «Молочник».

Пока наши артиллеристы, летчики и операторы БПЛА уничтожали опорные пункты противника, морпехи шли — несколько долгих часов. Это был не просто марш-бросок. 17 километров нужно было преодолеть максимально быстро, перебегая открытые участки.

«Погода очень жаркая была. Военнослужащим тяжело было преодолевать большие расстояния. Для того чтобы скрытно подойти, сблизиться с противником, приходилось не просто перебороть себя, приходилось перебороть человеческие возможности. Даже подготовленный спортсмен, наверное, в полной выкладке во всех средствах бронезащиты, взяв с собой боеприпасы, запасы воды и продуктов, не сможет преодолеть…» — отмечает командир штурмовой группы с позывным «Гатс».

Скрытно подобраться удалось благодаря военной хитрости. Передовые позиции ВСУ на подходе к селу не стали уничтожать. Солдат противника удалось взять в плен и заставить сотрудничать.

«Поставили им задачу, чтобы они докладывали своему командованию, что у них тишина, что все тихо, что они и продолжили делать. То есть командование велело их предупредить: если они не будут делать то, что мы прикажем, то для них все закончится печально. Они согласились и докладывали. Тем самым, у нас много групп прошло», — рассказывает штурмовик 336-й ОБРМП группировки «Восток» с позывным «Веган».

Когда первые группы оказались в селе, оборона ВСУ посыпалась. В контактном стрелковом бою наши оказались сильнее. Над Комаром подняли российский флаг и знамя 336-й отдельной бригады морской пехоты.