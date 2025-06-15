Фото: mos.ru

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Мэр Москвы поблагодарил врачей за самоотверженный труд и вклад в развитие здравоохранения города.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

В своем Telegram-канале градоначальник Москвы выразил благодарность всем представителям этой профессии за их самоотверженный труд и вклад в развитие здравоохранения столицы.

«Вас ценят, вам доверяют, вами гордятся. Спасибо, дорогие друзья, за талант, профессионализм, чуткость», — отметил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что вместе с командой медицинских работников столица России создает лучшее в мире здравоохранение — доступное, качественное и эффективное.

Собянин выразил уверенность в том, что город достигнет всех поставленных целей. Он пожелал всем медицинским работникам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в их важной работе.