Легенды «Мумии»: как выглядят и чем живут актеры фильма спустя 26 лет

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За это время главные герои культовой картины успели пережить немало — как взлеты, так и падения.

Приключенческий фильм Стивена Соммерса «Мумия», который мгновенно стал хитом и завоевал сердца зрителей по всему миру, впервые вышел на экраны 16 апреля 1999-го. В июле того же года картину стали показывать в российских кинотеатрах. Бюджет киноленты составлял 80 миллионов долларов, а в мировом прокате достиг более 415 миллионов.

Это яркий микс из древнеегипетских легенд, экшена, мистики и легкого юмора подарил публике увлекательную историю о том, как археологи случайно пробудили древнего жреца Имхотепа, наделенного пугающей силой. Кинофильм является ремейком «Мумии» 1932 года, и при плановой съемке обычного ужастика получился настоящий блокбастер.

Фильм подарил известность сыгравшим актерам, а образы Рика О’ Коннелла, Эвелин Карнахан и самого Имхотепа надолго остались в памяти поклонников.

Прошло более двух десятилетий с момента премьеры, и многим интересно, как же изменились актеры, сыгравшие главные роли в этом легендарном фильме.

Кто продолжил актерскую карьеру, кто исчез с экранов, а кто пережил настоящие взлеты и падения? Как сложились судьбы звезд «Мумии» и как они выглядят сегодня — в материале 5-tv.ru.

Брендан Фрейзер

Кадр из х/ф «Мумия». реж.: Стивен Соммерс «1999 г; www.globallookpress.com/ IMAGO/ MediaPunch

В приключенческом блокбастере «Мумия» и его следующих сериях американский и канадский актер воплотил на экране образ бесстрашного капитана Французского Иностранного Легиона Рика О’Коннелла. На момент выхода фильма актеру было всего 30 лет, а на сегодняшний день ему уже 56.

После оглушительного успеха «Мумии» карьера Фрейзера продолжала развиваться — он снимался в крупных проектах, но затем неожиданно исчез с радаров. Ни новых ролей, ни появлений на публике.

Когда в середине 2010-х поклонники всерьез забили тревогу, стало ясно, что актер переживал непростой период. После череды неудач в кино он перешел на телевидение, но и там все складывалось далеко не блестяще.

За внешним упадком скрывались глубокие личные переживания: тяжелая депрессия, одиночество, физические боли из-за старых травм, полученных на съемках (включая операцию на позвоночнике), а также горе от потери матери, ушедшей из жизни после борьбы с раком. Развод с актрисой Эфтон Смит, матерью его троих детей, также оставил свой след — и эмоционально, и финансово.

В 2015 году пользователи социальных сетей начали распространять мем, на котором можно было лицезреть плачущего Фрейзера.

Но история Брендана Фрейзера — это не только о падении, но и о потрясающем возвращении. После распространения в социальных сетях мема, в котором можно было лицезреть плачущего актера, было создано тематическое сообщество, направленное на массовое содействие голливудской звезды.

В интернете началась волна поддержки, тысячи фанатов подписали петицию с просьбой вернуть актера на большой экран. И это сработало. В 2022 году он поразил всех мощной драматической ролью в фильме Даррена Аронофски «Кит», сыграв тяжело больного и замкнутого в себе учителя.

Эта роль принесла ему долгожданный «Оскар» за лучшую мужскую роль. А в 2023 году мы увидели его и в «Убийцах цветочной луны» Мартина Скорсезе. Настоящее возвращение, достойное аплодисментов. Хочется верить, что лучшее для Фрейзера только начинается.

В 2024 году актер был замечен на 96-й годовой премии «Оскар» в Голливуде, а также на 30-й годовой премии Гильдии актеров кино. Также проходила информацию о том, что в 2024 году планировались съемки приквела «Мумии» 1999 года, в котором Брендан сыграл бы постаревшего персонажа.

Фрейзер присутствовал на гала-концерте Фонда борьбы с раком кожи «Чемпионы за перемены 2025 года», который происходил в Нью-Йорке. На данный момент известно, что у актера пара крупных проектов. Брендан сыграет роль Верховного главнокомандующего в военном фильме «Давление», в съемках которого также примет участие Эндрю Скотт.

Премьера драмы запланирована на 2025 год. Также, по информации CNW, на сегодняшний день состояние Фрейзера оценивается в 20 миллионов долларов.

Рэйчел Вайс

Кадр из х/ф «Мумия». реж.: Стивен Соммерс «1999 г.; www.globallookpress.com/ Thomas Bohlen

Рейчел Вайс предстала перед зрителями в роли обаятельной и смелой библиотекарши Эвелин Карнахан, когда ей было 29 лет. Сегодня актрисе 55, и она по-прежнему выглядит потрясающе.

В отличие от своего экранного партнера Брендана Фрейзера, Рейчел никогда не исчезала из поля зрения — ее карьера развивалась стабильно и успешно, без долгих пауз и резких спадов. Вайс не раз подтверждала свой актерский талант престижными наградами.

В ее активе «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в драме «Преданный садовник» Фернанду Мейреллиша, а также BAFTA за участие в фильме «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса. И это лишь часть обширной коллекции признаний.

Зрители могли видеть ее в самых разных проектах — от триллера «Константин» с Киану Ривзом до философского «Лобстера», от «Милых костей» до «Эволюции Борна» и фэнтези «Оз: Великий и Ужасный».

Вайс остается востребованной и активной в профессии, и пока что уходить со сцены явно не собирается. А как обстоят дела в личной жизни? В начале 2000-х Рейчел состояла в отношениях с режиссером Дарреном Аронофски. В 2005 году пара обручилась, а в мае 2006-го у них родился сын. Однако в 2010 году союз распался.

Уже в декабре того же года стало известно о новом романе актрисы — с Дэниелом Крейгом. Пара не стала затягивать, и 22 июня 2011 года они официально узаконили свои отношения на закрытой церемонии, где присутствовали всего четыре человека, включая их детей от предыдущих браков. В сентябре 2018-го у Рейчел и Дэниела родилась дочь.

Интересно, что возлюбленные познакомились в университете еще до того, как стали мировыми звездами. В процессе развития их карьеры Вайс и Крейг виделись на разных мероприятиях, но чувств к друг другу не питали.

В 2011 году актеры получили роль супружеской пары в триллере «Дом мечты». С этого момента все поменялось. На съемках им удалось получше узнать друг друга, а также была возможность и время определиться в чувствах.

Сама Рэйчел никогда не мечтала о браке и даже с появившимся на свет сыном в 2006 году от режиссера Даррена Аронофски к алтарю не торопилась. По словам актрисы, Крейг полностью изменил ее мнение о браке.

Рецептом их семейного счастья называют скрытность. Возлюбленные не любят афишировать свои отношения, и их даже прозвали «одной из самых скрытых пар в Голливуде».

Вайс планирует сыграть главную роль, а также выступить в качестве продюсера запланированного на 2025 год мини-сериала под названием «Владимир». Проект лежит в основе с одноименным романом Джулии Мэй Джонас, вышедшим в 2022 году. Также актриса призналась, что из-за маленькой дочери стала реже появляться на экранах.

Арнольд Вослу

Кадр из х/ф «Гнездо кондора». реж.: Фил Блаттенбергер «2023 г.; Кадр из х/ф «Мумия». реж.: Стивен Соммерс «1999 г.

Имхотепа — Верховного жреца и Хранителя мертвых — воплотил на экране Арнольд Вослу. В момент выхода «Мумии» в 1999 году ему было 36 лет, а сегодня Вослу отмечает 62-й день рождения, и харизма актера по-прежнему на высоте.

После «Мумии» Вослу не останавливался, строя карьеру в кино, на телевидении и даже за кулисами театра и продюсерской деятельности. Он играл харизматических злодеев в таких фильмах, как «Трудная мишень» от Джона Ву и «Кровавый алмаз», а также в обоих сиквелах «Мумии».

Вослу начинал как театральный актер в Южной Африке, получив несколько наград Dalro за роли в постановках «Дон Жуан», «Гамлет» и «Трилогия песни факела», а еще блистал на Бродвее, играя Иоанна Крестителя рядом с Аль Пачино в «Salomé».

После переезда в США он продолжил актерскую карьеру и пробовал себя в роли продюсера. Например, участвовал в создании игры «Boiling Point: Road to Hell», где озвучил и стал лицом игрового героя Сола Майерса. С 16 октября 1998 года Вослу женат на Сильвии Ахи, с которой познакомился примерно за три года до свадьбы.

На протяжении жизни он сохраняет активную связь с родиной. После более чем тридцати лет в США он снова подписал контракт с южноафриканским агентством MLA и намерен проводить восемь месяцев в году в Южной Африке, участвуя в местных фильмах и сериалах.

Вослу по-прежнему востребован. Так, в 2023 году он снялся в сериале «Гнездо кондора», а в 2022-м — в южноафриканской драме «Осада в Сильвертоне», за которую получил номинацию SAFTA (местный аналог «Оскара»).

В свободное время он любит проводить время на природе, гулять с собакой, которую зовут Софи, также занимается спортом и коллекционирует серебряные фляги и оружие. Вослу сохранил страсть к театру, кино и родине, а его карьера, кажется, только набирает обороты.

Джон Ханна

Кадр из х/ф «Мумия». реж.: Стивен Соммерс «1999 г.; www.globallookpress.com/ Ferdaus Shamim

Джон Ханна исполнил роль забавного, неунывающего брата Эвелин Карнахан — Джонатана, когда ему было 36 лет. Сейчас актеру 63. Несмотря на колоритного персонажа и запоминающуюся игру, он не достиг суперзвездного статуса. Ведущих ролей он, в целом, не получил. Но это не помешало ему собрать внушительное резюме и оставаться на плаву все эти годы.

Среди недавних проектов Ханны — это участие в нашумевшем сериале «Одни из нас», где он появился в первом эпизоде, и отрывок «Черного зеркала», где он сыграл владельца небольшого курорта.

Фанаты фильма «Спартак: Кровь и песок» помнят его как харизматичного Квинта Лентула Батиата — такого себе хитрого и могущественного хозяина школы гладиаторов. Но не только «Спартак» и «Мумии» пополнили его фильмографию. Ханна снимался в культовых лентах вроде «Четыре свадьбы и одни похороны», «Параллельные миры».

Джон Ханна родился в Шотландии, в семье уборщицы и слесаря. Ханна начинал не на сцене, а электриком, пока не поступил в Королевскую Шотландскую Академию Музыки и Драмы. Он не боялся меняться, поэтому играл и комедии, и триллеры, и фэнтези, и американские сериальные драмы, включая роль ученого в «Агентах Щ. И. Т.» и отца в «Транспланте».

Личная жизнь Джона — пример стабильности. В 1996 году он женился на датско-британской актрисе Джоанне Рот, с которой познакомился еще в театре. У супругов двойня — сын Габриэль и дочь Астрид, ныне взрослые (им около 20 лет).

Кевин О’Коннор

Кадр из х/ф «Мумия». реж.: Стивен Соммерс «1999 г.; GettyImages/Steve Granitz

Кевин О’Коннор сыграл хитрого и коварного Бени Габора — помощника Имхотепа — в возрасте 35 лет. Несмотря на то, что он редко играет главных героев, его персонажи оставляют яркий след, а режиссеры ценят его за надежность и талант.

После «Мумии» О’Коннор стал узнаваемым «вторым планом». Мы помним его в «Ван Хельсинге» в образе преданного прислужника Игоря. Он также сотрудничал с режиссером Полом Томасом Андерсоном, вновь появившись в «Мастере».

Он классический пример актера, способного добавить глубины практически любой сцене. О’Коннор родился в Чикаго в семье учителя и полицейского, сам изучал драму.

С тех пор он вырос от театральных постановок до крупнобюджетных фильмов, работая с такими режиссерами, как Стивен Соммерс и Пол Томас Андерсон. Кроме прочих ярких ролей, он появился в фильме «Подъем с глубины» и других проектах.

О’Коннор остается востребованным и сегодня — его регулярно приглашают в американские и британские сериалы, а также в авторское кино.

В интервью он признавался, что любит жанр ужасов и считает себя настоящим «киногиком», а также ценит, когда ему доверяют сложный и неоднозначный характерный образ.

Строя карьеру без громких вспышек, Кевин добился того, чего добивается настоящий профессиональный актер, и напоминает нам, что роли второго плана порой важнее главных.

Одед Фер

Кадр из х/ф «Мумия». реж.: Стивен Соммерс «1999 г.; www.globallookpress.com/ Faye Sadou/AdMedia

Образ импозантного и мужественного Ардета Бея — лидера стражей Меджаев, защищающих гробницу Имхотепа, мог бы легко затеряться на фоне эффектных боевых сцен и визуальных эффектов. Но только не в исполнении Одеда Фера.

Ему было всего 28 лет, когда он ворвался на экраны в «Мумии», и с тех пор его внешность, голос и обаяние прочно остались в памяти зрителей. Сегодня актеру 54, но останавливаться он явно не собирается.

Пусть крупных блокбастеров в его карьере стало меньше, зато он стабильно занят в кино и на телевидении, и, что особенно важно, его образы всегда яркие, запоминающиеся и с характером. В кино его можно было видеть не только в сиквелах «Мумии», но и в нескольких частях «Обители зла», где он исполнил роль одного из ключевых персонажей.

Фанаты сериалов нулевых точно вспомнят его по роли демона Занку в культовом шоу про ведьм. И если вы не узнали его в образе опасного антагониста с чарующим акцентом — самое время пересмотреть. А в более поздние годы Одед появлялся в популярных детективных и криминальных проектах.

В одном из них, снятом по мотивам судебной драмы, он сыграл адвоката, а также засветился в медицинских и военных сериалах, где воплощал образы как офицеров, так и врачей.

Сам актер родом из Израиля, служил в ВМФ, а потом обучался актерскому мастерству в Лондоне. Такой бэкграунд вместе с природной харизмой и мужественной внешностью сделал его отличным подходящим для ролей сильных, решительных мужчин, часто с восточным или экзотическим колоритом.

Кроме того, Одед Фер нередко озвучивает персонажей в видеоиграх и анимационных проектах. Его голос можно услышать в ряде военных и шпионских проектов, где он снова и снова предстает перед зрителями в образе надежного союзника.

В жизни Одед — человек достаточно закрытый. С 2000 года он женат на актрисе Роне Ли, у пары двое детей. Несмотря на плотный график, он старается проводить как можно больше времени с семьей, ценит спокойствие и предпочитает не мелькать в таблоидах.

Одед Фер — пример того, как даже при отсутствии ведущих ролей можно остаться на слуху, сохранять признание публики и уважение коллег.

Джонатан Хайд

Кадр из х/ф «Мумия». реж.: Стивен Соммерс «1999 г.; www.globallookpress.com/ Gary Mitchell

Пожалуй, это самый возрастной участник нашей подборки, но в свои 77 на покой он уж точно не собирается. Прежде чем стать доктором Чемберленом, Хайд уже зарекомендовал себя в Голливуде.

Его можно было увидеть в таких проектах, как «Богатенький Ричи», «Джуманджи», «Анаконда» и «Титаник», пусть и в не самых громких ролях, но запоминающихся.

После «Мумии» актер отдалился от крупных кассовых картин, но с радостью вернулся к театру, чему способствует его по-настоящему «театральный» бэкграунд. Он выпускник RADA, давний участник Королевской шекспировской компании и Национального театра и по сей день остается занятым на сцене, выступая в таких постановках, как «Король говорит», «Кофейня Менер».

Живущий ныне в Бате, Хайд — страстный пловец, художник и путешественник. В семейной жизни у него стабильность: жена — оперная певица Изобел Бьюкенен, дочь — актриса Джорджия Кинг.

Патрисия Веласкес

Кадр из х/ф «Мумия». реж.: Стивен Соммерс «1999 г.; www.globallookpress.com/ Billy Bennight

Ослепительную Анк-су-намун, возлюбленную Имхотепа, сыграла 28-летняя Патрисия Веласкес и сразу покорила сердца зрителей. Ее яркая внешность, пластика, загадочность и восточный шарм сделали героиню культовой. Сегодня актрисе, модели, писательнице и активистке 54 года, и, что уж скрывать, ее харизма и грация по-прежнему впечатляют.

После участия в «Мумии» и ее продолжении Патрисия не ушла в тень. Наоборот, она продолжила карьеру в кино и на телевидении, особенно в драматических и мистических сериалах. Она снималась в нескольких международных проектах, работала в независимом кино, появлялась в телешоу и даже участвовала в озвучке. А кроме того, играла на театральной сцене, где критики оценили ее живую, эмоциональную игру.

Помимо актерской карьеры, Веласкес активно развивалась в других сферах. Она была судьей в модельных реалити-шоу, сотрудничала с модными домами как лицо и амбассадор, а также выступала продюсером нескольких независимых кинопроектов. Ее работа за кадром не менее важна, чем перед камерой. Она постоянно использует свои ресурсы, чтобы продвигать социальные и гуманитарные инициативы.

Патрисия — одна из первых латиноамериканок в индустрии моды, добившаяся мировой известности. Она участвовала в показах ведущих домов, появлялась на обложках глянцевых журналов и стала настоящей иконой 1990-х и начала 2000-х. Но, что особенно ценно, она не ограничилась гламуром.

В 2002 году она основала фонд, направленный на помощь коренным народам Латинской Америки, прежде всего своему родному народу — ваяу. За свою благотворительную деятельность Веласкес получила международное признание и ряд наград. В 2015 году она выпустила автобиографию, в которой откровенно рассказала о своей жизни, происхождении и внутренней борьбе, чем только усилила уважение к себе как к личности и сильной женщине.

Сейчас Веласкес продолжает сниматься, участвует в социальных проектах, занимается бизнесом и остается примером того, как можно сохранить красоту, энергию и влияние спустя десятилетия.

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