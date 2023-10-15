Драма в жизни и на экране: что стало с «Отчаянными домохозяйками» и как они выглядят сейчас

Фото: www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

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Первая серия вышла на экраны в 2004 году, последняя — в 2012-м. За это время жизнь героинь и их исполнительных не раз сделала крутой поворот.

Комедия, детектив, мелодрама, трагедия — в сериале «Отчаянные домохозяйки» было все. С 2004 по 2012 годы этот проект собирал зрителей у экранов, всего было выпущено 180 эпизодов. До сих пор он остается одним из самых успешных на телевидении. В следующем году проекту исполнится 20 лет. Его создатель Марк Черри, к слову, в 2019-м выпустил еще один веб-сериал «Почему женщины убивают» — стоит вашего внимания. А пока посмотрите, как сейчас выглядят исполнительницы главных ролей «Отчаянных домохозяек», и как сложилась их жизнь и карьера после легендарного шоу.

Тери Хэтчер

Личная жизнь Тери Хэтчер была разрушена ее резонансным признанием. www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net / Lev Radin

Тери Хэтчер сыграла очаровательную Сьюзан Майер, которой, увы, не везло в любви. Длинные ноги и бездонные глаза актрисы не раз отвлекали зрителей от сюжета, сериал принес ей бешеную популярность. Но после взлета с «Отчаянными домохозяйками» наступил спад. Долгое время Хэтчер не появлялась на экранах, потом попробовала себя в кулинарном шоу. В 2006-м она выпустила первую книгу-автобиографию «Подгоревший тост и философия жизни».

Однажды актриса решила раскрыть тяжелую семейную тайну и публично призналась, что в детстве пережила сексуальные домогательства со стороны дяди. Сделать громкое заявление Хэтчер решила, когда узнала, что еще одна девушка покончила с собой из-за этого человека. Благодаря выступлению звезды в прямом эфире телеканала CNN педофила удалось посадить. Муж артистки Джон Тенни не выдержал скандала и внимания прессы, после признания он подал на развод. От этого брака, второго по счету, у Хэтчер есть дочь Эмерсон Роуз Тенни.

Фелисити Хаффман

Фелисити Хаффман пришлось провести две недели в тюрьме. www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net / FS

Фелисити Хаффман сыграла в «Отчаянных домохозяйках» многодетную мать Линетт Скаво, в прошлом успешную бизнесвумен. Звезда, откровенничая в интервью, признавалась, что стала заложницей образа женщины, пожертвовавшей карьерой ради семьи. Тем не менее ей удалось получить место в других значимых проектах. В 2006-м Хаффман была номинирована на «Оскар» и выиграла «Золотой глобус» за роль трансгендерной женщины в независимой драме «Трансамерика». Она снялась в фильмах «Магнолия», «Путь к войне», «Крутая Джорджия», «Фиби в стране чудес», «Неуправляемый» и «Торт». В 2012-м состоялось открытие ее именной звезды на Голливудской «Аллее славы».

Хаффман замужем за звездным коллегой Уильямом Мэйси, он известен публике по сериалу «Бесстыжие». Артиста также номинировали на «Оскар» за роль второго плана в фильме братьев Коэнов «Фарго». У пары две дочери. В 2019 году Фелисити оказалась в тюрьме (две недели) и заплатила большой штраф из-за одной из наследниц — хотела помочь ей поступить в колледж и отдала 15 тысяч долларов за фальсификацию вступительного теста.

Марсия Кросс

Трагедией жизни Марсии Кросс стала онкология. www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net / Nicole Kubelka

Аристократичную, но не менее опасную жительницу Вистерия Лейн Бри Ван де Камп сыграла Марсия Кросс. Она также известна участием в популярных проектах «Мелроуз Плейс» и «Куантико» — была звездой и до «Отчаянных домохозяек». Актриса трижды номинировалась на премию «Золотой глобус», но каждый раз проигрывала коллегам по шоу. После завершения съемок сосредоточилась на воспитании детей.

Первый возлюбленный Кросс — Ричард Джордан, театральный и киноактер, герой бродвейских мюзиклов, скончался из-за опухоли мозга. В последний путь его провожала избранница и дочь Нина. Спустя 13 лет актриса вышла замуж за биржевого брокера Тома Махони, родила ему близняшек Саванну и Иден. Супруг Кросс тоже боролся с раком, а в 2018-м болезнь нашли и у самой артистки. Оба победили недуг и сейчас находятся в ремиссии.

Ева Лонгория

Ева Лонгория исполнила детскую мечту благодаря сериалу. www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net / Sebastien Fremont

Бывшую модель, обожающую роскошные платья и зацикленную на своей красоте Габриэль Солис сыграла Ева Лонгория. Ее героине тоже пришлось столкнуться с тяготами материнства и другими житейскими проблемами. Примечательно, что актриса тоже с детства мечтала быть моделью — она участвовала в конкурсах красоты и посылала свои снимки в агентства, но безуспешно. Зато прославившись как одна из отчаянных домохозяек, она таки заключила грандиозный контракт — стала лицом косметического бренда L'Oreal.

За роль Габриэль Солис Лонгория получила премию «Золотой глобус», после было еще много фильмов, а также работа в качестве продюсера фильма «Джон Уик». Актриса недолго была замужем за красавцем-баскетболистом Тони Паркером. Второй раз вышла за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона — владельца крупнейшей в Латинской Америке медиакомпании «Televisa», которому подарила сына Сантьяго Энрике Бастона.

Николетт Шеридан

Николетт Шеридан много лет пришлось бороться со славой скандалистки. www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net / AUG/face to face

Исполнительница роли роковой и ненасытной охотницы на мужчин Иди Бритт Николетт Шеридан также известна по мыльной опере «Тихая пристань» и сериалу «Династия». В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых людей мира. В 2009 году актриса со скандалом покинула проект «Отчаянные домохозяйки» и подала в суд на его создателей. Звезда считала, что ее героине давали слишком мало экранного времени. После проваленных разбирательств ни одна крупная студия не хотела заключать с ней контракты.

Шеридан пробовала себя в качестве продюсера, даже основала собственную компанию — первым проектом стал рождественский телефильм канала Hallmark «Дух Рождества». Долго длились попытки вернуться на экраны, только в 2018-м Николетт получила роль Алексис Колби в «Династии». Артистка дважды была замужем, браки оказались недолгими, детей в них не было.

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