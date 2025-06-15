В Иране призвали к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

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В Тегеране отметили, что соглашение должно было обеспечивать безопасность страны, а не становиться причиной ее отсутствия.

Ирану пришло время выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политике парламента страны Эбрахим Резаи.

«Сейчас лучшее время, чтобы выйти из ДНЯО. Мы договаривались, что ДНЯО будет обеспечивать нашу безопасность, а не становиться причиной ее отсутствия», — приводит его слова агентство Fars.

До того официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран пока не принял решение об участии в следующем раунде переговоров с Вашингтоном по ядерной сделке. Он отмечал, что после атаки Израиля переговоры между США и Ираном были лишены смысла.

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В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.

В ответ на эти действия Иран начал операцию «Правдивое обещание 3». Армия страны выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.