«Было ожидаемо»: политолог о «подставных элементах» в конфликте Израиля и Ирана

В конфликте Израиля и Ирана много «подставных моментов»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Irgc Official Webiste; 5-tv.ru

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США предупреждали о готовящейся атаке. Тот факт, что Исламская Республика готовит ответ, тоже не был секретом.

Конфликт Израиля и Ирана был ожидаем, в этом столкновении есть много «постановочных элементов». Об этом 5-tv.ru заявил кандидат исторических наук, политолог Станислав Тарасов.

Удар состоялся сразу после пятого раунда переговоров между США и Ираном по ядерной сделке. Это и есть «подставной элемент», о котором говорит политолог.

«Американцы предупреждали, что на Иран готовится вооруженная атака на ядерные объекты. И, кстати говоря, иранская сторона заявляла, что они предпринимают контрмеры. Все было ожидаемо», — сказал он.

Примечательно, что президент США Дональд Трамп просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перенести атаку на Иран. Причина — шестой раунд переговоров, который теперь находится под угрозой, добавил политолог.

Эксперт заключил, что, ударив по Ирану, Израиль нарушил договоренность с США и сорвал переговорный процесс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Израиль уничтожил завод по производству металлического урана в Исфахане.