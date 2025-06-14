Между МЦК и станцией метро «Ботанический сад» появится новая пересадка

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Пересадка станет в четыре раза короче.

Между МЦК и метро на станции Ботанический сад создают новую пересадку. Сейчас эта станция МЦК — одна из самых популярных с более 28 тысячами поездок в будни. А для пересадки из метро нужно пройти по улице.

Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Для улучшения пересадки построят второй вестибюль МЦК. С платформ появится спуск в подземный терминал, который будет интегрирован с метро. Пересадка станет в четыре раза короче, а выход — свободнее. Кроме этого, за счет этого в районе появится сквозной переход под железной и автомобильной дорогами, а подземный вестибюль соединят также с торговым центром.

«Построим здесь второй вестибюль МЦК. С платформ появится спуск в подземный терминал, который будет интегрирован с метро. На платформе установим лифты. Пересадка станет в четыре раза короче, а выход № 7 — свободнее», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Ожидается, что за счет новой интеграции в районе появится сквозной переход под железной и автомобильной дорогами. Он свяжет жилые кварталы со стороны улицы Снежной и проезда Серебрякова с Проектируемым проездом №911 и улицей Вильгельма Пика.



Подземный вестибюль соединят также с торговым центром — появится дополнительный выход с эскалатором.