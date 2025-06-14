Собянин сообщил об открытии обновленной поликлиники

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По новому стандарту в Марьине теперь работает восемь медучреждений, амбулаторный фонд обновлен на 100 процентов.

В районе Марьино полностью обновили поликлиники. После реконструкции открылся третий филиал городской поликлиники № 36 на улице Верхние Поля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.

«Это просторное современное здание площадью больше 10 тысяч квадратных метров. В нем заменили все инженерные системы, сделали новый навесной фасад, обустроили просторные и светлые вестибюли, коридоры и кабинеты, организовали комфортные зоны ожидания, обновили медицинское оборудование. Также благоустроили прилегающую территорию. Медицинская помощь для всех жителей района будет оказываться на самом высоком уровне», — написал мэр Москвы.

По новому стандарту в Марьине теперь работает восемь медучреждений. Амбулаторный фонд обновлен на 100 процентов. Это комфортные и технологичные поликлиники, удобные как для пациентов, так и для врачей.