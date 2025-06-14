Собянин объявил о завершении реставрации домика Петра I в «Коломенском»

Фото: mos.ru

Это единственный в Москве мемориальный музей, посвященный царю-реформатору.

В столице отреставрировали домик Петра I — памятник деревянного зодчества. Это единственный в Москве мемориальный музей, посвященный царю-реформатору, сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.

«В 1702 году его построили русские плотники и голландские корабельные мастера в устье Северной Двины. В 1877 году он был перенесен в Архангельск, а в 1934-м — в «Коломенское». Сейчас там представлена новая постоянная экспозиция «Петр Первый: рождение морской державы», — написал мэр Москвы.

Ремонт домика начался в прошлом году. Специалисты, работавшие внутри и снаружи строения, восстановили его исторический облик. В частности, отремонтировали наружные стены деревянного сруба и декоративные элементы, аварийную печную трубу и кровлю. В интерьерах заменили пол, обработали все специальными составами. Кроме того, для обеспечения безопасности посетителей отремонтировали существующие инженерные системы и провели новые.

Отреставрированный Домик Петра I готов принимать гостей.