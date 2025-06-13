Собянин сообщил о планах внедрения беспилотных технологий в городском транспорт

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

К 2030 году планируется ввести беспилотные технологии в большинстве трамваев. А в метро готовятся к запуску беспилотного поезда на Большой кольцевой линии.

Центру перспективных разработок московского транспорта исполнился год. Среди его приоритетных направлений — разработка и тестирование беспилотного транспорта, а также современных платежных решений для пассажиров. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«Внедрение современных технологий в транспортной сфере — одна из ключевых задач стратегии развития Москвы. Для того чтобы новинки как можно быстрее проходили путь от идеи до внедрения в повседневную практику, в конце мая прошлого года мы открыли Центр перспективных разработок московского транспорта», — написал мэр Москвы.