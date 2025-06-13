Фото: mos.ru

В соревнованиях примут участие более 1000 человек.

Москва примет Национальный чемпионат «Абилимпикс-2025». Он пройдет с 30 октября по 2 ноября. Основной площадкой впервые станет выставочный комплекс «Тимирязев центр» (Верхняя аллея, дом 6, строение 1). Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«В соревнованиях примут участие порядка 1000 победителей региональных этапов из России и дружественных стран. Московский городской отборочный этап прошел в мае. На Национальном чемпионате — 50 компетенций в сферах промышленности, строительства, информационных технологий, экономики и управления, медицины, образования, культуры, декоративно-прикладного искусства и услуг», — написал Мэр Москвы.

На протяжении 11 лет чемпионат «Абилимпикс» помогает людям с особенностями здоровья демонстрировать профессиональные навыки, знакомиться с ведущими работодателями и начинать карьеру. Соревнования проводятся среди школьников в возрасте от 14 лет, студентов и специалистов.

Кроме того, «Абилимпикс» стал крупной площадкой для обсуждения актуальных вопросов профессионального обучения людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, местом апробации новых инклюзивных практик и профессиональной ориентации.

За 11 лет движения «Абилимпикс» в России участниками чемпионатов стали более 100 тысяч человек. Свыше 93 процентов из них были трудоустроены на предприятия-партнеры. В частности, в 2024 году на работу в столичные компании вышли 659 участников «Абилимпикса». Они успешно трудятся сварщиками, автомеханиками, программистами, дизайнерами, учителями, массажистами, поварами, мебельщиками, ювелирами.

К движению присоединились уже более 8,5 тысячи москвичей. По традиции участники от столицы определяются по итогам московского чемпионата, который проходит накануне общероссийского первенства. В 2025 году отборочный этап столичного чемпионата прошел в мае на 14 городских площадках. Заявки подали свыше 1,6 тысячи человек с особенностями здоровья, в финал вышли 912 участников.