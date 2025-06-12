Мэр Москвы поздравил жителей столицы с Днем России

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С давних времен Москва играет ключевую роль в формировании и укреплении российской государственности.

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России. В своем Telegram-канале мэр Москвы отметил, что этот праздник символизирует мощь и единство любимой Отчизны.

«С давних времен Москва играет ключевую роль в формировании и укреплении российской государственности. И сегодня наш город — центр политической, экономической, общественной, научной, культурной, духовной жизни России. Вносит большой вклад в защиту суверенитета и обеспечение безопасности страны», — написал Сергей Собянин.

Он также пожелал жителям столицы крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в созидательном труде.