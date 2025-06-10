Сергей Собянин рассказал, как преобразятся общественные пространства в СВАО

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Самым крупным проектом благоустройства станет территория в Бабушкинском районе от сквера, расположенного между улицами Коминтерна и Летчика Бабушкина, до парка «Яуза» в районе Медведковского ручья.

В прошлом году на северо-востоке Москвы реализовали пять крупных проектов благоустройства. В этом сезоне работы продолжатся сразу в четырех районах — Южном Медведкове, Бабушкинском, Отрадном и Свиблове. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

«Самый крупный окружной проект реализуем в Бабушкинском районе. В границы благоустройства войдет территория от сквера, расположенного между улицами Коминтерна и Летчика Бабушкина, до парка “Яуза” в районе Медведковского ручья», — написал Мэр Москвы.

В сквере, расположенном между улицами Коминтерна и Летчика Бабушкина, в зоне тихого отдыха установят большую перголу с яркими подвесными качелями и удобные лавочки.

В сквере «Красная дорожка» появятся места для детских игр с учетом интересов ребят всех возрастов. Игровые комплексы будут оснащены канатными элементами, переходами, горками и домиками. Для малышей разместят батуты, качели и карусели, качалки на пружинах. Дети смогут изучать звук и электричество, познакомятся с азбукой Морзе, увидят, как из света и теней рождается изображение.

В мемориальной зоне в центре сквера по желанию горожан вместо стел-тумб установят вертикальные пятиконечные звезды с подсветкой в темное время суток.

Напротив дома 27, строения 17 на улице Искры устаревшие спортплощадки заменят на современную спортивную зону с полосами препятствий для кроссфит-тренировок, теннисными столами и силовыми тренажерами, а также боксерскими грушами. Кроме этого, высадят зеленые насаждения, а для комфортных прогулок заменят покрытие дорожек и установят современные опоры освещения.

В Отрадном продолжат начатый в прошлом году большой проект по благоустройству квартала, ограниченного Проектируемым проездом № 6185, Алтуфьевским шоссе, улицами Римского-Корсакова и Декабристов. Работы пройдут на территории, ограниченной домами 40, 40а, 40б, 40г, 42 и 42а на Алтуфьевском шоссе и домом 1 на улице Римского-Корсакова. Обновления коснутся детских и спортивных площадок.

Например, у дома 40 появится игровой комплекс в виде космического корабля с горками, лестницами и переходами. На площадке разместят качели, карусели и батуты. В игровой зоне у домов 42 и 42а установят сразу два игровых городка, песочницу с батискафом, качели, карусель и балансиры.

Спортплощадка у дома 40а превратится в полноценный спортивный кластер. Там можно будет играть в мини-футбол, баскетбол и настольный теннис, а еще развивать ловкость и выносливость с помощью тренировок на комплексе «Русский ниндзя».

Кроме того, обновят площадку для выгула животных у дома 40б: там установят надежные ограждения и снаряды для тренировок.

Между домами 40 и 40г появится большая парковочная зона, еще одну обустроят с внешней стороны квартала от улицы Декабристов.

В Южном Медведкове работы пройдут на участке улицы Молодцова от проезда Шокальского до Полярной улицы. На спортивной площадке у дома 4 установят раму комплекса «Русский ниндзя» и теннисные столы. На детской площадке разместят два игровых центра со множеством горок и элементов для лазанья, а также качели, качалки на пружине и балансиры.

В сквере появятся две зоны тихого отдыха — у памятника Воинам-победителям и на пересечении улицы Молодцова с проездом Шокальского. Кроме того, установят современные опоры освещения, а также дополнительно озеленят территорию — высадят деревья и разобьют цветники с многолетниками.

В 2023 году в районе Свиблово обновили одноименный стадион. В этом сезоне рядом с ним обустроят крытую ледовую арену. Помимо катка, внутри разместят раздевалки, трибуны и другую необходимую инфраструктуру.