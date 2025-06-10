Сергей Собянин рассказал об отечественных системах в городском транспорте

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Зарубежную систему пожарной безопасности заменила продукция компаний из Москвы и Саратовской области, а импортные видеокамеры — аналоги, производимые в Краснодарском крае.

На строящихся объектах метро все чаще используют отечественное оборудование. Уход иностранных компаний способствовал в этом российским производителям, сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.

«Теперь именно их продукция, которая по качеству не уступает зарубежной, помогает развивать транспортную систему столицы. Успешно внедряются и применяются отечественные электронные системы управления и автоматизации, разработки для управления движением поездов и вентиляционное оборудование», — отметил мэр Москвы.

Так, зарубежную систему пожарной безопасности заменила продукция компаний из Москвы и Саратовской области. Вместо импортных видеокамер используются аналоги, производимые в Краснодарском крае.

Российские технологии информационного моделирования сопровождают проекты станций на всех этапах реализации, включая подготовку проектной и рабочей документации, строительство и сдачу в эксплуатацию.

«Также успешно заменяем отечественными аналогами материалы для отделки будущих станций», — добавил Сергей Собянин.