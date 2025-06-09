Сергей Собянин открыл обновленный корпус больницы им. Иноземцева

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Здесь будут оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь по таким направлениям, как челюстно-лицевая и эндокринная хирургия, оториноларингология и офтальмология.

Сергей Собянин открыл после реконструкции лечебный корпус № 1 городской клинической больницы (ГКБ) имени Ф.И. Иноземцева на Фортунатовской улице (дом 1, корпус 1). Он поздравил коллектив стационара с профессиональным праздником — наступающим Днем медицинского работника, который отмечается 15 июня.

«Хочу поздравить вас с наступающим Днем медицинского работника. От имени москвичей сказать вам огромное спасибо за вашу работу. Вы выполняете огромную задачу по обеспечению здоровья, жизни москвичей. Делаете это профессионально, достойно, с душой. Спасибо вам большое. Ну, и подарок ко Дню медицинского работника — новый корпус вашей замечательной клиники — одной из крупнейших в нашем городе. Здесь все есть: первоклассные операционные, реанимация, палаты, так что у вашей клиники появятся новые возможности для того, чтобы оказывать качественную помощь москвичам», — сказал мэр Москвы.

На этом реконструкция не остановится, добавил Сергей Собянин. Сейчас начинается ремонт еще в двух корпусах, чтобы клиника была на 100 процентов новая, современная и комфортная как для пациентов, так и для врачей.

В столичной системе здравоохранения трудятся более 117 тысяч медицинских работников, в том числе свыше 50 тысяч врачей и 67 тысяч сотрудников среднего и младшего медперсонала. 2,5 тысячи специалистов присвоен статус «московский врач», а 246 медработников получили статусы «московская медицинская сестра» и «московский медицинский брат».