Сергей Собянин анонсировал цикл масштабных проектов в музеях Москвы

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В планах до 2030 года — провести обменные выставки и совместные проекты с музеями Мексики, Китая, Бразилии и других стран.

Москва начинает цикл масштабных международных и национальных проектов на базе городских музеев. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Ко Дню города откроем экспозицию „Образ Москвы в русском искусстве“ в павильоне № 1 „Центральный“ на ВДНХ. В нее войдут полотна именитых художников из фондов Русского музея», — отметил мэр Москвы.

В День города впервые с 2012 года откроется часть Останкинского дворца — летней резиденции графа Шереметева: Египетский павильон с галереями и восточный флигель. Там завершается первый этап масштабной реставрации. На выставке «В гостях у графа Шереметева» будет более 370 предметов из фамильной коллекции, в том числе парадные сервизы, осветительные приборы, античную скульптуру.

В Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» можно посмотреть уникальную коллекцию тканей — ее впервые представит Национальный музей ремесел города Дели. Кроме того, свои шедевры покажут крупнейшие музеи Москвы, Петербурга, а также частные коллекционеры.

На выставке в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ ожидается показ произведений русского авангарда из коллекций музеев Поволжья, неизвестных широкому зрителю.

В планах столицы до 2030 года — провести обменные выставки и совместные проекты с музеями Мексики, Китая, Бразилии и других государств.

В 2026 году к 160-летию со дня рождения художника Василия Кандинского в Москве представят масштабный проект «Кандинский и Скрябин», посвященный творчеству двух великих синестетов.