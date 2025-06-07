Москва отмечает День ресторатора

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

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Работников общепита поздравил с праздником мэр столицы.

Сегодня, 7 июня, в Москве отмечается День ресторатора. С праздником всех работников общепита, нынешних и ветеранов, поздравил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Москвичи не представляют свою жизнь без еды, приготовленной профессионалами, будь то чашка кофе у дома перед работой или душевный ужин в ресторане», — написал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что сегодня в Москве можно найти кухню на любой вкус — от традиционной русской, до уже не менее традиционных для столицы итальянской, японской и китайской, а также более экзотической индийской.

«Мы гордимся, что Москва уже не первый год входит в число гастрономических столиц мира», — заключил мэр.

Меж тем, в Петербурге началась самая настоящая борьба с барами. Об этом ранее писал 5-tv.ru. Под угрозой закрытия более тысячи заведений общественного питания. Все из-за нового закона о борьбе с так называемыми «наливайками» в жилых домах.

Причем, пострадают не только рюмочные и забегаловки, которые круглосуточно торгуют алкоголем сомнительного качества. Под ударом окажутся и модные небольшие кафе, в которых алкоголь совсем не главное в меню.