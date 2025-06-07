Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Стоит ли продолжать попытки направить детей «на путь истинный»? Или все-таки они вправе строить свою жизнь самостоятельно?

Конфликт отцов и детей вечен, и это не предположение, а факт. Каждое новое поколение раздражает предыдущее своей непохожестью, неожиданными интересами, модой и отношением к жизни. И споры эти не прекращаются. В наши дни родителей и дедов доводят до исступления квадроберы и блогеры, они думают, что юнцы «занимаются ерундой» вместо того, чтобы следовать примеру старших.

И так было во все времена. Древнегреческий философ Сократ говорил: «Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали тиранами, они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат своим родителям».

Это было 2,5 тысячелетия назад. Сегодня картина примерно та же — молодых людей ругают за нежелание учиться, стремление зарабатывать в интернете и другие маркеры времени.

Нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров поделился своим мнением о старом конфликте поколений на IV Национальной премии интернет-контента. И отметил в первую очередь, что ситуация, видимо, так и будет повторяться из века в век.

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«Каждое старое поколение плюется в молодое. И потом все нормально, они дозревают — кто-то успешен, кто-то нет. Да, они родились с интернетом, у них иллюзия быстрых знаний, они очень много колотят понтов и не готовы на долгий дофамин — получать образование, еще что-то, у них другие кумиры. Ну это такой тренд, я думаю, что со временем все-таки правильные ценности возьмут верх», — сказал Шуров в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По мнению эксперта, сомнительные увлечения «прилипают» очень быстро, это в принципе свойственно любым дурным привычкам. Но взросление чаще всего само по себе решает такие проблемы без радикальных мер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 30 тысяч человек стали участниками фестиваля школьного спорта в «Лужниках».