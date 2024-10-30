Всяко лучше, чем квадробинг: российских зумеров «засасывает» болотинг

Фото, видео: Кадр из м/ф "Шрек", реж. Эндрю Адамсон, 2001 г.; Из личного архива Алекскандры Миллер; 5-tv.ru

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Чем этот вид отдыха уступает избингу или монастырингу?

Болотинг — это новый и достаточно опасный вид экотуризма. Его суть заключается в том, чтобы отправиться на болота для уединения с природой и размышлений «о вечном». Неподготовленным людям от такой медитативной активности лучше воздержаться. О причинах рассказала психолог Александра Миллер в беседе с 5-tv.ru. Специалист считает, что такие вещи нужно запрещать, а не пропагандировать.

«Все мы с вами знаем, что болото — не самое безопасное место для прогулки», — напоминает Миллер.

Как известно, все новое — это хорошо забытое старое, поэтому буквально каждый год молодежь, а вместе с ними и маркетологи, вновь придумывают тренд, просто подбирая новое название совершенно обычным вещам. Также вышло в случае с болотингом, который превратился в целый бизнес для некоторых предпринимателей.

Вместе с этим, в данный момент на волне популярности находятся такие тренды, как избинг и монастыринг. Все эти тренды фактически сводятся к тому, чтобы отдохнуть от мирской жизни, «заземлиться» и побыть наедине с собой. Особенно это актуально для тех, кто живет в мегаполисе и зависим от различного рода гаджетов.

Если раньше люди мечтали отправиться в отпуск на море, полежать, отдохнуть, то сейчас, наоборот, людям стало интересно исследовать новые места, попробовать экзотику. Именно поэтому все так рьяно подхватили массовый исход людей в деревни и монастыри.

Однако в случае болотинга есть опасность, что человека буквально просто затянет. Другими словами, он может так сильно «заземлиться», что его уже никто никогда не найдет там. Перед поездкой на болото необходимо изучить все правила безопасности и пройти инструктаж.

Изба в одном из поселений в России. Фото: @РИА Новости/Виталий Белоусов

Монастыринг лучше?

По этой причине эксперт советует выбрать другой вид отдыха — например, монастыринг. По сути, монастыринг представляет собой поездки в святые места и помощь по хозяйству.

Одним из ярких примеров такого отдыха можно увидеть в фильмах «Непослушник» или «Монастырь», где главные герои таким образом перевоспитывались и наконец-то находили себя.

Как правило, до этого персонажи проходят большой путь, чтобы принять новую для себя реальность, и начинают видеть важное без привязки к материальным ценностям. Несмотря на то, чего они добились за всю жизнь, именно пребывая в храме они вдруг осознают, что все это ничего он значит.

Подобные тенденции среди молодежи, в свою очередь, являются следствием политики наших властей, направленной сейчас на восстановление традиционных ценностей и возвращение к истокам в условиях санкций.

Православная церковь, к слову, такое увлечение молодежи религией в целом поддерживает, хоть и просит называть по-другому — не монастыринг, а трудничество. В любом случае, это лучше, чем квадробинг, отмечают многие.

Как правило, проживание и питание в храмах для таких людей бесплатное, надо только помогать по хозяйству.

Как отмечает Миллер, люди могут заряжаться энергией от такого досуга.

«Можно в нее верить (в энергию — Прим. ред.), можно не верить, но, тем не менее, все мы знаем про лечение словом. Испокон веков всякие бабушки начитывали различные молитвы», — говорит она.

Миллер отмечает, что уже многие ученые не раз проводили исследования, по результатам которых выяснялось, что молитва — это закодированные слова, которые имеют определенную силу.

«Не зря многие ездят к шаманам. Шаманы тоже читают различные мантры или поют что-то. Где-то есть места, в которых читают молитвы: это различные храмы, синагоги или какие-то монастыри. То есть это, на самом деле, такое место, в которых многие годы, а то и века читались эти молитвы и проводились различные службы», — говорит Миллер.

В данном случае человек действительно может исцелиться душевно, особенно если он верующий, считает специалист.

«У организма человека есть такая тенденция: синхронизироваться с местом, с музыкой, с атмосферой и даже с людьми. Поэтому когда мы со своей низкой энергетикой едем куда-то, где энергии этой гораздо больше, и она лучше и выше, то мы начинаем синхронизироваться», — говорит психолог.

Болотинг или избинг?

Болотистая местность. Фото: @РИА Новости/Игорь Подгорный

Избинг также является довольно полезным времяпрепровождением, отмечает Миллер. В данном случае вас просто отправляют в простую русскую деревню, где вы полностью погрузитесь в жизнь и эстетику простого крестьянина XIX века.

Люди ограничивают себя от визуального шума и лишней информации, которая мешает прочувствовать жизнь и понять себя.

«Это может такой очень хороший терапевтический эффект иметь», — говорит психолог.

Кроме того, уже давно известно, что виды природы хорошо влияют на нашу психику и помогают справиться со стрессом. Даже обычная прогулка по парку или рыбалка могут заметно скрасить нашу жизнь.

В данном случае предприимчивые люди, по сути, просто продают туры в домик в деревне, где люди за большую сумму готовы побыть крестьянами. Например, некоторые просят от 20 до 30 тысяч рублей за сутки пребывания в такой деревне.

Некоторые креативные маркетологи и вовсе смогли преподнести отдых на природе как духовные практики или целый «ретрит», который позволит полностью трансформировать личность.

Кроме того, так как избинг подразумевает полное погружение в жизнь наших предков, то о какой-либо сотовой связи не может быть и речи. Интернета там нет и в помине, поэтому человек будет лишен возможности мониторить соцсети.

В данном случае вся ваша жизнь будет вертеться вокруг ваших собственных усилий ради выживания. Развлекаться также придется научиться самому.

В нынешних реалиях бывает сложно оторвать себя от телефона, так как информационный шум поджидает нас буквально на каждом шагу. Такой шум обычно сложно игнорировать, из-за чего человек буквально зависает на какое-то время, когда видит какую-то случайную новость или картинку на экране телефона.

Более того, для многих заработок напрямую завязан на интернете или должен как-либо с ним соприкасаться. В любом случае у человека есть риск подсесть на эту «иглу».

Рано или поздно человек может просто «выгореть» от такого количества информации в его жизни, особенно если после тяжелого трудового дня менять большой экран компьютера на маленький вплоть до вечера.

По этой причине отдых на природе жизненно необходим каждому человеку, но стоит ли переплачивать за это — вопрос спорный. Единственное преимущество здесь перед обычной прогулкой на свежем воздухе в парке или поездкой на дачу — это полное отсутствие связи, что может помочь дисциплине.

Однако этому можно научиться и самостоятельно, если действовать постепенно. Конечно, рука будет машинально тянуться к гаджету, но в данном случае следует просто сначала сократить время пребывания в интернете.

Позже можно попробовать убрать целый ритуал, связанный с телефоном. Например, перед отходом ко сну. Это может значительно улучшить жизнь и очистить голову.

К слову, после подобного отдыха в деревне никто не гарантирует, что человек не вернется больше к старому образу жизни и раз и навсегда забудет о том, что такое стресс, депрессия и выгорание. Это лишь разовая акция, которая поможет на время очистить голову и, возможно, принять некоторые важные решения касательно своей жизни.

Поэтому если у человека цель избавиться от привычки сидеть в интернете, то лучше всего будет сначала самим взяться за свою жизнь и поменять что-то собственными усилиями.

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