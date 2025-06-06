НА ВДНХ восстановили павильоны «Карелия», «Юные натуралисты» и «Химия»

Фото: sobyanin.ru

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За десять лет в стране были отреставрированы 40 объектов культурного значения

На ВДНХ в Москве завершились работы по восстановления павильонов «Карелия», «Юные натуралисты» и «Химия». Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в личном блоге.

«Павильон номер 67 („Карелия“. — Прим. ред.) — один из четырех на ВДНХ, в отделке которых использовали резьбу по дереву, но единственный, в убранстве которого были использованы деревянные скульптуры. Резной барельеф „Новая жизнь“ работы скульптора Льва Кардашова и шесть деревянных скульптур, установленных над колоннами в фронтоне портика главного фасада, считаются главным украшением павильона. Две центральные фигуры — крестьянка и рабочий. Справа и слева от них — молодые сосенки с пушистой хвоей», — напомнил градоначальник.

Тем временем, в павильоне «Юные натуралисты» были воссозданы терраццо и колоннада, возвращены на прежнее место бюсты пионеров из бронзы. А в павильоне «Химия», и вовсе, были утрачены оригинальные витражи и барельефы, теперь их восстановили.

За десять лет в стране были отреставрированы 40 объектов культурного значения, добавляет Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказывал и о планах благоустройства города на 2025 год. Мероприятия пройдут в четырех районах столицы. Речь идет о районах Коньково, Северное Бутово, Ломоносовский и Ясенево. В местных дворах обновят детские площадки, добавят спортзон с возможностью играть в баскетбол и волейбол, приведут в порядок парки и пешеходные зоны с резиновым покрытием для волейбола, футбола, баскетбола и настольного тенниса.