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Действия киевского режима показывают — они не хотят мира.

Главные политические новости прошедшего дня касались украинского конфликта и, в частности, очередного раунда мирных переговоров, которые прошли в Стамбуле. О деталях этой встречи подробно рассказали президенту.

Но главное, что все участники совещания понимали: то, что происходило в Турции, а также украинские террористические атаки в Брянске и Курске, постоянные обстрелы ВСУ и диверсии СБУ — это детали одной и той же картины, которую Киев, как плохой художник, старается представить миру, словно свой шедевр. В Кремле сегодня подчеркнули: сделать это не получится. Антона Золотницкого.

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На совещании с правительством Владимир Путин дает предельно четкую оценку трагедиям в Брянской и Курской областях. Подрывы железнодорожных путей и двух мостов — это, безусловно, теракт.

«Решения о совершении подобных преступлений, конечно, принимались на Украине на политическом уровне. Что в этой связи хотел бы отметить? Конечно, везде и всегда в ходе вооруженных конфликтов, к огромному сожалению, страдают гражданские лица. Но то, что было в Брянске, Брянской области, — это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом», — подчеркнул Владимир Путин.

В результате терактов пострадали 122 человека, семеро погибли. Подрывы были спланированы с максимальным цинизмом: взрывные устройства привели в действие ровно перед приближением пассажирского поезда. У следствия есть все основания утверждать: за преступлениями стоит Киев.

«Экспертами установлено, что взрывные устройства были снаряжены пластичным веществом иностранного производства. Их мощность составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. И что очень важно, было установлено, что при подрыве использовался блок управления ЛОРА украинского производства», — заявил глава СКР Александр Бастрыкин.

Точно такие же блоки управления были обнаружены и на месте двух других подрывов. Александр Бастрыкин раскрывает детали оперативной работы: 22 мая в Брянской области был найден схрон украинской ДРГ. В нем — 13 килограммов пластида и те же украинские взрыватели.

«Таким образом, собранные следствием с помощью доказательства прямо указывают на то, что все три теракта были, вне всякого сомнения, организованы спецслужбами Украины», — отметил Бастрыкин.

И это само по себе — характеристика киевского режима.

«Удар наносился по гражданскому населению намеренно, и это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов», — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в терактах, поблагодарил всех тех, кто вовремя пришел на помощь. Всем пострадавшим и тем, кто потерял близких, уже выплачиваются компенсации. От региона и федерального правительства семьи погибших получат в сумме больше двух с половиной миллионов рублей, еще почти столько же направит РЖД.

Президент отдельно останавливается на мотивах террористического режима Зеленского. Кровавую провокацию приурочили ко второму раунду переговоров в Стамбуле. Потому что других аргументов, очевидно, не осталось.

«Еще совсем недавно украинские власти и их союзники грезили о стратегическом поражении России на поле боя. Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов и в то же время просит приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просит о встрече на высшем уровне. Ну как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить?» — заявил Владимир Путин.

При этом от переговоров на других уровнях Россия никогда не отказывалась. Но ведет их на своих условиях. Предоставлять передышку ВСУ наша страна не намерена. Мир возможен только через устранение первопричин конфликта. Эту позицию наши дипломаты донесли до киевской делегации. О других конкретных результатах президенту докладывает Сергей Лавров.

«Оба раунда, как мы знаем, дали конкретный результат, включая обмен военнопленными тысячу на тысячу. Вот сейчас, как рассказал глава нашей делегации Владимир Ростиславович Мединский, дополнительные договоренности о новом не менее крупном обмене, причем не просто обмене военнопленными в равной пропорции, но и передача тяжелораненых, больных и плюс возвращение тел погибших», — рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Впрочем, даже обсуждая чисто гуманитарные вопросы, главари киевского режима показывают свое истинное лицо. На предложение России установить перемирие на два-три дня для сбора тел погибших украинская делегация сначала согласилась. Но потом вмешался Зеленский и в свойственной ему хамской форме отказал.

«Что касается очередного отказа от перемирия на 2–3 дня по гуманитарным соображениям, то это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти, а власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими не считают», — подчеркнул Владимир Путин.

Все это наша страна, очевидно, будет учитывать. Владимир Путин пообещал, что продолжит разговор с главой МИД и представителями силового блока на ближайшем заседании Совета Безопасности.